Surface Pro 7 Plus или MacBook Pro 14 (2021) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Apple M1 Pro Apple M1 Max Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Pro 7 Plus Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Существенно легче – весит на 830 граммов меньше (0.77 и 1.6 кг)

Сенсорный экран

Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (587 и 691 см2) Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021) Видеокарта показывает в среднем на 285-389% больше FPS в играх

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 21.1 Вт*ч большей батареей (70 и 48.9 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана

На 150% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 400 нит

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Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.77 кг 1.6 кг Размеры 292 x 201 x 8.5 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм Площадь 587 см2 691 см2 Соотношение экрана к корпусу ~76.7% ~84.6% Боковые рамки 16.1 мм 3.4 мм Цвета Черный, Серебристый Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Пассивное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров - 2

Дисплей 2736 x 1824 3024 x 1964 Диагональ 12.3 дюймов 14.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 267 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2736 x 1824 пикселей 3024 x 1964 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1200:1 - Цветовой охват sRGB 96.8% - Охват Adobe RGB 63.7% - Время отклика 35 мс - Максимальная яркость Surface Pro 7 Plus 400 нит MacBook Pro 14 (2021) +150% 1000 нит

Батарея Ёмкость 48.9 Вт*ч 70 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа Мощность зарядки 0 Вт 67 / 96 Вт Вес зарядного устройства 255 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics Xe G4 Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP 15 Вт 30 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 5 нм Частота GPU 300 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1278 МГц FLOPS 0.84 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR5 Ширина шины - 256 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерных блоков 384 2048 Поддержка DirectX 12 - Производительность GPU Surface Pro 7 Plus 0.84 терафлопс MacBook Pro 14 (2021) +519% 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 4x4 ГБ Частота 4267 МГц 6400 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Нет Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.2 Мощность динамиков 2x1.6W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 75.2 дБ - Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.1 Нет USB Type-C 1x USB 3.1 3x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.