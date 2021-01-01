Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB - 128GB 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Pro 7 Plus Существенно легче – весит на 1120 граммов меньше (0.77 и 1.89 кг)

Имеет на 89% более четкий дисплей – 267 против 141 точек на дюйм (PPI)

На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит

Значительно компактнее – имеет на 32% меньшую площадь корпуса (587 и 861 см2) Причины выбрать ASUS Chromebook Flip C536/CX5 Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 8.1 Вт*ч большей батареей (57 и 48.9 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.77 кг 1.89 кг Размеры 292 x 201 x 8.5 мм 357.6 x 240.8 x 18.5 мм Площадь 587 см2 861 см2 Соотношение экрана к корпусу ~76.7% ~77.9% Боковые рамки 16.1 мм 6.1 мм Цвета Черный, Серебристый Белый Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Пассивное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров - 2

Дисплей 2736 x 1824 1920 x 1080 Диагональ 12.3 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 267 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 2736 x 1824 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1200:1 - Цветовой охват sRGB 96.8% - Охват Adobe RGB 63.7% - Время отклика 35 мс - Максимальная яркость Surface Pro 7 Plus +60% 400 нит Chromebook Flip C536/CX5 250 нит

Батарея Ёмкость 48.9 Вт*ч 57 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа Мощность зарядки 0 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства 255 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics Xe G4 Intel UHD Graphics Xe G4 TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 0.84 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.73 Гбит/с Шейдерных блоков 384 384 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Surface Pro 7 Plus 0.84 терафлопс Chromebook Flip C536/CX5 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4267 МГц 3733 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 128GB 256GB 512GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x1.6W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 75.2 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.1 1x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.1 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.