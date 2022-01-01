Главная > Сравнение ноутбуков > Surface Pro 7 Plus или ROG Flow Z13 GZ301 (2022) – что лучше выбрать?

Microsoft Surface Pro 7 Plus против Asus ROG Flow Z13 GZ301 (2022)

52 из 100
Microsoft Surface Pro 7 Plus
VS
65 из 100
Asus ROG Flow Z13 GZ301 (2022)
Microsoft Surface Pro 7 Plus
Asus ROG Flow Z13 GZ301 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2736 x 1824
Процессор
Графика Intel UHD Graphics Xe G4
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Pro 7 Plus и Asus ROG Flow Z13 GZ301 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 7 Plus
  • Существенно легче – весит на 410 граммов меньше (0.77 и 1.18 кг)
  • Имеет на 58% более четкий дисплей – 267 против 169 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Asus ROG Flow Z13 GZ301 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 273-372% больше FPS в играх
  • На 491% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14222 vs 2408 баллов
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 7.1 Вт*ч большей батареей (56 и 48.9 Вт*ч)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Pro 7 Plus
vs
ROG Flow Z13 GZ301 (2022)

Корпус

Вес 0.77 кг 1.18 кг
Размеры 292 x 201 x 8.5 мм 302 x 204 x 12.0 мм
Площадь 587 см2 616 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.7% ~84.5%
Боковые рамки 16.1 мм 6.7 мм
Цвета Черный, Серебристый Черный
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров - 2
Уровень шума - 35 дБ

Дисплей

Диагональ 12.3 дюймов 13.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 267 точек на дюйм 169 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 2736 x 1824 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 -
Цветовой охват sRGB 96.8% 100%
Охват Adobe RGB 63.7% -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
Surface Pro 7 Plus
400 нит
ROG Flow Z13 GZ301 (2022) +25%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Справа
Мощность зарядки 0 Вт 100 Вт
Вес зарядного устройства 255 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 2 12
Потоков 4 16
L3-кэш 6 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 40 Вт
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 938 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1223 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 5.01 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 24 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 12 40
Производительность GPU
Surface Pro 7 Plus
0.84 терафлопс
ROG Flow Z13 GZ301 (2022) +496%
5.01 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4267 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да -
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x1.6W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 75.2 дБ -
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.1 1x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.1 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Apple Macbook Air (M1, 2020) против Microsoft Surface Pro 7 Plus
2. Apple MacBook Pro 14 (2021) против Microsoft Surface Pro 7 Plus
3. ASUS ZenBook 13 OLED UX325 против Microsoft Surface Pro 7 Plus
4. Acer Spin 5 (SP513-55N) против Microsoft Surface Pro 7 Plus
5. Apple MacBook Pro 16 (2021) против Asus ROG Flow Z13 GZ301 (2022)
6. Microsoft Surface Pro 8 против Asus ROG Flow Z13 GZ301 (2022)
7. Dell XPS 13 Plus 9320 против Asus ROG Flow Z13 GZ301 (2022)
8. ASUS ROG Flow X13 GV301 против Asus ROG Flow Z13 GZ301 (2022)
9. Razer Book 13 (2020) против Asus ROG Flow Z13 GZ301 (2022)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Asus ROG Flow Z13 GZ301 (2022) и Microsoft Surface Pro 7 Plus – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры