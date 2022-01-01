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Microsoft Surface Pro 7 Plus против Dell Latitude 9420 (2-in-1)

52 из 100
Microsoft Surface Pro 7 Plus
VS
54 из 100
Dell Latitude 9420 (2-in-1)
Microsoft Surface Pro 7 Plus
Dell Latitude 9420 (2-in-1)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2736 x 1824
Батарея 48.9 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Pro 7 Plus и Dell Latitude 9420 (2-in-1) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 7 Plus
  • Существенно легче – весит на 630 граммов меньше (0.77 и 1.4 кг)
  • Комплектуется на 8.9 Вт*ч большей батареей (48.9 и 40 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 65% более четкий дисплей – 267 против 162 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (587 и 668 см2)
Причины выбрать Dell Latitude 9420 (2-in-1)
  • На 106% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4966 vs 2408 баллов
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Pro 7 Plus
vs
Latitude 9420 (2-in-1)

Корпус

Вес 0.77 кг 1.4 кг
Размеры 292 x 201 x 8.5 мм 310.5 x 215.1 x 8.4-13.9 мм
Площадь 587 см2 668 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.7% ~85.1%
Боковые рамки 16.1 мм 4.5 мм
Цвета Черный, Серебристый Серебристый
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров - 1
Уровень шума - 41 дБ

Дисплей

Диагональ 12.3 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 267 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 2736 x 1824 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 -
Цветовой охват sRGB 96.8% 100%
Охват Adobe RGB 63.7% -
Время отклика 35 мс 35 мс
Максимальная яркость
Surface Pro 7 Plus
400 нит
Latitude 9420 (2-in-1) +25%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 7.7 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 0 Вт 60 / 65 / 90 Вт
Вес зарядного устройства 255 граммов 346 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 2 4
Потоков 4 8
L3-кэш 6 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 640
Блоки текстурирования (TMUs) 24 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 12 20
Производительность GPU
Surface Pro 7 Plus
0.84 терафлопс
Latitude 9420 (2-in-1) +68%
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4267 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов - 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC711-CG
Формат звука 2.0 4.0
Мощность динамиков 2x1.6W 4x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 75.2 дБ 87 дБ
Микрофонов 2 4

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.1 1x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.1 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 11.5 x 7.2 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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