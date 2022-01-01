Microsoft Surface Pro 7 Plus против Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 (Intel)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 7 Plus
- Существенно легче – весит на 420 граммов меньше (0.77 и 1.19 кг)
- Комплектуется на 7.9 Вт*ч большей батареей (48.9 и 41 Вт*ч)
- Сенсорный экран
- Имеет на 57% более четкий дисплей – 267 против 170 точек на дюйм (PPI)
- Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (587 и 664 см2)
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 (Intel)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|0.77 кг
|1.19 кг
|Размеры
|292 x 201 x 8.5 мм
|305.8 x 217 x 18 мм
|Площадь
|587 см2
|664 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~76.7%
|~77.3%
|Боковые рамки
|16.1 мм
|9.7 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый
|Черный, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Пассивное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|-
|1
|Уровень шума
|-
|37.4 дБ
Дисплей
|Диагональ
|12.3 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|267 точек на дюйм
|170 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|16:10
|Разрешение
|2736 x 1824 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Контрастность
|1200:1
|1333:1
|Цветовой охват sRGB
|96.8%
|99.7%
|Охват Adobe RGB
|63.7%
|71.1%
|Охват DCI-P3
|-
|71.1%
|Время отклика
|35 мс
|24 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|1:50 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|0 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|255 граммов
|365 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7-3.0 ГГц
|1.7-3.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.1 ГГц
|4.1 ГГц
|Ядер
|2
|2
|Потоков
|4
|4
|L3-кэш
|6 МБ
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1159
1214
Geekbench 5 (многоядерный)
2414
2533
Cinebench R23 (одноядерный)
1305
1370
Cinebench R23 (многоядерный)
2408
2540
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|0.84 терафлопс
|0.84 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|4.27 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|384
|384
|Блоки текстурирования (TMUs)
|24
|24
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|4267 МГц
|4266 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|-
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x1.6W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|75.2 дБ
|77.4 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.1
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.1
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.5 мм
|Размер
|-
|11.5 x 6.5 см
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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