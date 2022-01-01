Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i5 1135G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 4GB 8GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB - 128GB 256GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Pro 7 Plus Существенно легче – весит на 470 граммов меньше (0.77 и 1.24 кг)

Комплектуется на 7.9 Вт*ч большей батареей (48.9 и 41 Вт*ч)

Имеет на 79% более четкий дисплей – 267 против 149 точек на дюйм (PPI)

На 21% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 330 нит Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Go 2 На 103% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4878 vs 2408 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.77 кг 1.24 кг Размеры 292 x 201 x 8.5 мм 278.2 x 206.2 x 15.7 мм Площадь 587 см2 574 см2 Соотношение экрана к корпусу ~76.7% ~79.8% Боковые рамки 16.1 мм 8 мм Цвета Черный, Серебристый Серебристый, Синий, Зеленый, Желтый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Пассивное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров - 1

Дисплей 2736 x 1824 1536 x 1024 Диагональ 12.3 дюймов 12.4 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 267 точек на дюйм 149 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 3:2 Разрешение 2736 x 1824 пикселей 1536 x 1024 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1200:1 - Цветовой охват sRGB 96.8% - Охват Adobe RGB 63.7% - Время отклика 35 мс - Максимальная яркость Surface Pro 7 Plus +21% 400 нит Surface Laptop Go 2 330 нит

Батарея Ёмкость 48.9 Вт*ч 41 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) - Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 0 Вт 39 Вт Вес зарядного устройства 255 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics Xe G4 Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 0.84 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 384 640 Блоки текстурирования (TMUs) 24 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 12 20 Производительность GPU Surface Pro 7 Plus 0.84 терафлопс Surface Laptop Go 2 +68% 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 4GB 8GB Планки 2x4 ГБ 2x2 ГБ Частота 4267 МГц 4266 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 128GB 256GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) - Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x1.6W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 75.2 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.1 1x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.1 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да - Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.