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Microsoft Surface Pro 7 Plus против Laptop SE

55 из 100
Microsoft Surface Pro 7 Plus
VS
33 из 100
Microsoft Surface Laptop SE
Microsoft Surface Pro 7 Plus
Microsoft Surface Laptop SE
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Pro 7 Plus и Laptop SE от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 7 Plus
  • Видеокарта показывает в среднем на 275-375% больше FPS в играх
  • На 210% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 2408 vs 776 баллов
  • Легче – весит на 340 граммов меньше (0.77 и 1.11 кг)
  • Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Имеет на 98% более четкий дисплей – 267 против 135 точек на дюйм (PPI)
  • Сенсорный экран
  • Есть подсветка клавиатуры
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop SE
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (548 и 587 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Pro 7 Plus
vs
Surface Laptop SE

Корпус

Вес 0.77 кг 1.11 кг
Размеры 292 x 201 x 8.5 мм 283.7 x 193 x 17.85 мм
Площадь 587 см2 548 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.7% ~67.8%
Боковые рамки 16.1 мм 13.4 мм
Цвета Черный, Серебристый Белый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров - 1

Дисплей

Диагональ 12.3 дюймов 11.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TFT VA
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 267 точек на дюйм 135 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 2736 x 1824 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый -
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 -
Цветовой охват sRGB 96.8% -
Охват Adobe RGB 63.7% -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) -
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 0 Вт 40 Вт
Вес зарядного устройства 255 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 1.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц -
Ядер 2 2
Потоков 4 2
L3-кэш 6 МБ -
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel UHD Graphics 600
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 5 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Частота GPU 300 МГц 200 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 750 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 0.14 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X DDR4
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 0 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 96
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Surface Pro 7 Plus +500%
0.84 терафлопс
Surface Laptop SE
0.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 4267 МГц -
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) -
Тип SSD (M2) -
Каналы 1x128 ГБ 1x64 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Нет

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x1.6W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 75.2 дБ -
Микрофонов 2 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.1 1x USB 3.0
USB Type-C 1x USB 3.1 1x USB 3.0
Thunderbolt Нет Нет
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Нет
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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