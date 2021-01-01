Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Celeron N4020 Intel Celeron N4120 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 4GB 8GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB - 64GB 128GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Pro 7 Plus Видеокарта показывает в среднем на 275-375% больше FPS в играх

На 210% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 2408 vs 776 баллов

Легче – весит на 340 граммов меньше (0.77 и 1.11 кг)

Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Имеет на 98% более четкий дисплей – 267 против 135 точек на дюйм (PPI)

Сенсорный экран

Есть подсветка клавиатуры Причины выбрать Microsoft Surface Laptop SE Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (548 и 587 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.77 кг 1.11 кг Размеры 292 x 201 x 8.5 мм 283.7 x 193 x 17.85 мм Площадь 587 см2 548 см2 Соотношение экрана к корпусу ~76.7% ~67.8% Боковые рамки 16.1 мм 13.4 мм Цвета Черный, Серебристый Белый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Пассивное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров - 1

Дисплей 2736 x 1824 1366 x 768 Диагональ 12.3 дюймов 11.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD TFT VA Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 267 точек на дюйм 135 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 2736 x 1824 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый - Тесты экрана Контрастность 1200:1 - Цветовой охват sRGB 96.8% - Охват Adobe RGB 63.7% - Время отклика 35 мс - Максимальная яркость Surface Pro 7 Plus 400 нит Surface Laptop SE н/д

Батарея Ёмкость 48.9 Вт*ч 0 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) - Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 0 Вт 40 Вт Вес зарядного устройства 255 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics Xe G4 Intel UHD Graphics 600 TGP 15 Вт 5 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 14 нм Частота GPU 300 МГц 200 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 750 МГц FLOPS 0.84 терафлопс 0.14 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X DDR4 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 0 Гбит/с Шейдерных блоков 384 96 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Surface Pro 7 Plus +500% 0.84 терафлопс Surface Laptop SE 0.14 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 4GB 8GB Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 4267 МГц - Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет -

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 64GB 128GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) - Тип SSD (M2) - Каналы 1x128 ГБ 1x64 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Нет

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x1.6W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 75.2 дБ - Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.1 1x USB 3.0 USB Type-C 1x USB 3.1 1x USB 3.0 Thunderbolt Нет Нет HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Нет Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.