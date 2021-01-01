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Microsoft Surface Pro 7 Plus против Laptop Studio

55 из 100
Microsoft Surface Pro 7 Plus
VS
68 из 100
Microsoft Surface Laptop Studio
Microsoft Surface Pro 7 Plus
Microsoft Surface Laptop Studio
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Pro 7 Plus и Laptop Studio от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 7 Plus
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Существенно легче – весит на 1050 граммов меньше (0.77 и 1.82 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (587 и 738 см2)
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 267 против 200 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio
  • Видеокарта показывает в среднем на 433-591% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • На 129% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5517 vs 2408 баллов
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 9.1 Вт*ч большей батареей (58 и 48.9 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Pro 7 Plus
vs
Surface Laptop Studio

Корпус

Вес 0.77 кг 1.82 кг
Ширина 292 мм 323.2 мм
Высота 201 мм 228.3 мм
Толщина 8.5 мм 18.9 мм
Площадь 587 см2 738 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.7% ~83.7%
Боковые рамки 16.1 мм 9.4 мм
Цвета Черный, Серебристый Серебристый
Трансформер Нет Да
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров - 2

Дисплей

Диагональ 12.3 дюймов 14.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 267 точек на дюйм 200 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 3:2
Разрешение 2736 x 1824 пикселей 2400 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 1500:1
Цветовой охват sRGB 96.8% 100%
Охват Adobe RGB 63.7% -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
Surface Pro 7 Plus
400 нит
Surface Laptop Studio +25%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) -
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Справа
Мощность зарядки 0 Вт 60 / 95 Вт
Вес зарядного устройства 255 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 2 4
Потоков 4 8
L3-кэш 6 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel Iris Xe Graphics 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 735-1463 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1035-1695 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 7.46 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 2560
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Surface Pro 7 Plus
0.84 терафлопс
Surface Laptop Studio +788%
7.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4267 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов - 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x1.6W 4x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 75.2 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0
USB-A 1x USB 3.2 Нет
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Механическая
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да

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