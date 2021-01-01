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Microsoft Surface Pro 7 Plus против Pro 7

Microsoft Surface Pro 7 Plus
VS
Microsoft Surface Pro 7
Microsoft Surface Pro 7 Plus
Microsoft Surface Pro 7
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Pro 7 Plus и Pro 7 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Pro 7 Plus
vs
Surface Pro 7

Корпус

Вес 0.77 кг 0.77 кг
Ширина 292 мм 292 мм
Высота 201 мм 201 мм
Толщина 8.5 мм 8.5 мм
Площадь 587 см2 587 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.7% ~76.7%
Боковые рамки 16.1 мм 16.1 мм
Цвета Черный, Серебристый Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 175°
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное Пассивное
Испарительная камера Нет Нет

Дисплей

Диагональ 12.3 дюймов 12.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 267 точек на дюйм 267 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 3:2
Разрешение 2736 x 1824 пикселей 2736 x 1824 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 1001:1
Цветовой охват sRGB 96.8% 93.2%
Охват Adobe RGB 63.7% 60.3%
Время отклика 35 мс 35 мс
Максимальная яркость
Surface Pro 7 Plus
400 нит
Surface Pro 7
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Справа
Мощность зарядки 0 Вт 0 Вт
Вес зарядного устройства 255 граммов 281 грамм

Звук

Аудиочип - Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x1.6W 2x1.6W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 75.2 дБ 78.3 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.3 мм
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 3.4 ГГц
Ядер 2 2
Потоков 4 4
L3-кэш 8 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel UHD Graphics G1
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс -
Объем видеопамяти 0 ГБ 0 ГБ
Тип памяти System Shared System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц) 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 384 256
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение - 5120x3200 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x2 ГБ
Частота 4267 МГц 1866 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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