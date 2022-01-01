Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2736 x 1824 - 1366 x 768 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i3 1005G1 Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB 32GB - 8GB 12GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Pro 7 Существенно легче – весит на 880 граммов меньше (0.77 и 1.65 кг)

Имеет на 167% более четкий дисплей – 267 против 100 точек на дюйм (PPI)

Сенсорный экран

Значительно компактнее – имеет на 32% меньшую площадь корпуса (587 и 867 см 2 )

) На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-56) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 9% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 2569 vs 2352 баллов

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.77 кг 1.65 кг Размеры 292 x 201 x 8.5 мм 363.4 x 238.5 x 17.9 мм Площадь 587 см2 867 см2 Соотношение экрана к корпусу ~76.7% ~77.4% Боковые рамки 16.1 мм 9 мм Цвета Черный, Серебристый Черный, Серебристый, Золотистый, Синий, Розовый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 175° 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Пассивное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров - 1 Уровень шума - 39 дБ

Дисплей 2736 x 1824 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 12.3 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 267 точек на дюйм 100 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 2736 x 1824 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1001:1 - Цветовой охват sRGB 93.2% - Охват Adobe RGB 60.3% - Время отклика 35 мс - Максимальная яркость Surface Pro 7 +33% 400 нит Aspire 5 (A515-56) 300 нит

Батарея Ёмкость 45 Вт*ч 48 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 0 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства 281 грамм 260 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics G1 GeForce MX450 TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц - Boost частота GPU 1100 МГц - FLOPS - 2.822 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 1.87 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерные блоки 256 896 Блоки текстурирования (TMUs) 32 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 4 32 Производительность GPU Surface Pro 7 н/д Aspire 5 (A515-56) 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 32GB 8GB 12GB 16GB Планки 2x2 ГБ 2x4 ГБ Частота 1866 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x1.6W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 78.3 дБ 68.7 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм - Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.