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Microsoft Surface Pro 7 против Acer Aspire 5 (A515-56)

54 из 100
Microsoft Surface Pro 7
VS
46 из 100
Acer Aspire 5 (A515-56)
Microsoft Surface Pro 7
Acer Aspire 5 (A515-56)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2736 x 1824
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Pro 7 и Acer Aspire 5 (A515-56) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 7
  • Существенно легче – весит на 880 граммов меньше (0.77 и 1.65 кг)
  • Имеет на 167% более четкий дисплей – 267 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 32% меньшую площадь корпуса (587 и 867 см2)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-56)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 9% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 2569 vs 2352 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Pro 7
vs
Aspire 5 (A515-56)

Корпус

Вес 0.77 кг 1.65 кг
Размеры 292 x 201 x 8.5 мм 363.4 x 238.5 x 17.9 мм
Площадь 587 см2 867 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.7% ~77.4%
Боковые рамки 16.1 мм 9 мм
Цвета Черный, Серебристый Черный, Серебристый, Золотистый, Синий, Розовый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 175° 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров - 1
Уровень шума - 39 дБ

Дисплей

Диагональ 12.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 267 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 2736 x 1824 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1001:1 -
Цветовой охват sRGB 93.2% -
Охват Adobe RGB 60.3% -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
Surface Pro 7 +33%
400 нит
Aspire 5 (A515-56)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 0 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства 281 грамм 260 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 3.4 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 2 2
Потоков 4 4
L3-кэш 4 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics G1 Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1100 МГц -
FLOPS - 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 1.87 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерные блоки 256 896
Блоки текстурирования (TMUs) 32 56
Блоки операций растеризации (ROPs) 4 32
Производительность GPU
Surface Pro 7
н/д
Aspire 5 (A515-56)
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x2 ГБ 2x4 ГБ
Частота 1866 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x1.6W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 78.3 дБ 68.7 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм -
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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