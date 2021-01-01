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Microsoft Surface Pro 7 против Apple MacBook Air (2019)

59 из 100
Microsoft Surface Pro 7
VS
50 из 100
Apple MacBook Air (2019)
Microsoft Surface Pro 7
Apple MacBook Air (2019)
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Процессор Intel Core i5 8210Y
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Pro 7 и Apple MacBook Air (2019) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 7
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Существенно легче – весит на 480 граммов меньше (0.77 и 1.25 кг)
  • На 51% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 899 vs 597 баллов
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 18% более четкий дисплей – 267 против 227 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (587 и 644 см2)
Причины выбрать Apple MacBook Air (2019)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (50 и 45 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Pro 7
vs
MacBook Air (2019)

Корпус

Вес 0.77 кг 1.25 кг
Ширина 292 мм 304 мм
Высота 201 мм 212 мм
Толщина 8.5 мм 15.6 мм
Площадь 587 см2 644 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.7% ~79.6%
Боковые рамки 16.1 мм 8.8 мм
Цвета Черный, Серебристый Серебристый, Золотистый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 175° 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров - 1
Уровень шума - 41 дБ

Дисплей

Диагональ 12.3 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 267 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 2736 x 1824 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1001:1 1238:1
Цветовой охват sRGB 93.2% 94.6%
Охват Adobe RGB 60.3% 61.3%
Время отклика 35 мс 35 мс
Максимальная яркость
Surface Pro 7
400 нит
MacBook Air (2019)
400 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки 1:30 ч. 3:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 0 Вт 30 Вт
Длина кабеля - 1.8 метров
Вес зарядного устройства 281 грамм 178 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц 1.6 ГГц
Частота в режиме Boost 3.4 ГГц 3.6 ГГц
Ядер 2 2
Потоков 4 4
L3-кэш 4 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics G1 Intel UHD Graphics 617
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1050 МГц
FLOPS 0 терафлопс 0.4 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Скорость памяти 1.87 Гбит/с 2.13 Гбит/с
Шейдерных блоков 256 192
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x2 ГБ 2x4 ГБ
Частота 1866 МГц 2133 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR3
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x1.6W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 78.3 дБ 75.8 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5 v4.2
Сканер отпечатков пальцев - Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.1
USB-A 1x USB 3.2 Нет
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм 0.5 мм
Тачпад
Размер - 11.6 x 7.8 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Нет

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