Microsoft Surface Pro 7 против Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 7
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Существенно легче – весит на 630 граммов меньше (0.77 и 1.4 кг)
- Сенсорный экран
- Имеет на 18% более четкий дисплей – 267 против 227 точек на дюйм (PPI)
- Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (587 и 646 см2)
Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
- На 122% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 1992 vs 899 баллов
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Комплектуется на 13.2 Вт*ч большей батареей (58.2 и 45 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
- На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|0.77 кг
|1.4 кг
|Ширина
|292 мм
|304.1 мм
|Высота
|201 мм
|212.4 мм
|Толщина
|8.5 мм
|15.6 мм
|Площадь
|587 см2
|646 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~76.7%
|~79.4%
|Боковые рамки
|16.1 мм
|8.8 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый
|Серебристый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|175°
|-
|Тип охлаждения
|Пассивное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|-
|1
|Скорость куллера
|-
|7000 об/мин
|Уровень шума
|-
|41.9 дБ
Дисплей
|Диагональ
|12.3 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|267 точек на дюйм
|227 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|16:10
|Разрешение
|2736 x 1824 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|1001:1
|1759:1
|Цветовой охват sRGB
|93.2%
|100%
|Охват Adobe RGB
|60.3%
|88.3%
|Время отклика
|35 мс
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.4 В
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|0 Вт
|61 Вт
|Длина кабеля
|-
|2 метра
|Вес зарядного устройства
|281 грамм
|275 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.2 ГГц
|2.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|3.4 ГГц
|3.2 ГГц
|Ядер
|2
|8
|Потоков
|4
|8
|L3-кэш
|4 МБ
|-
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics G1
|Apple M1 GPU
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
933
1641
Geekbench 5 (многоядерный)
1793
7106
Cinebench R20 (одноядерный)
390
393
Cinebench R20 (многоядерный)
899
1992
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|10 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1278 МГц
|FLOPS
|0 терафлопс
|2.6 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Ширина шины
|-
|128 бит
|Скорость памяти
|1.87 Гбит/с
|4.27 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|256
|1024
|Поддержка DirectX
|12
|-
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x2 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|1866 МГц
|4266 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|1
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x1.6W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|78.3 дБ
|77.5 дБ
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|-
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 4.0
|USB-A
|1x USB 3.2
|Нет
|HDMI
|Нет
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.3 мм
|1 мм
|Размер
|-
|11.1 x 6.6 см
|Поверхность
|Пластик
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Нет
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