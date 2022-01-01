Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2736 x 1824 - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Процессор - Intel Core i3 1005G1 Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U AMD Ryzen 7 5800U AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Pro 7 Существенно легче – весит на 450 граммов меньше (0.77 и 1.22 кг)

Сенсорный экран

Имеет на 70% более четкий дисплей – 267 против 157 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (587 и 670 см2) Причины выбрать ASUS ZenBook 14 UM425 На 191% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6850 vs 2352 баллов

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 22 Вт*ч большей батареей (67 и 45 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.77 кг 1.22 кг Размеры 292 x 201 x 8.5 мм 319 x 210 x 15.8 мм Площадь 587 см2 670 см2 Соотношение экрана к корпусу ~76.7% ~80.6% Боковые рамки 16.1 мм 4.6 мм Цвета Черный, Серебристый Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 175° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Пассивное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров - 1

Дисплей 2736 x 1824 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 12.3 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 267 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 2736 x 1824 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1001:1 - Цветовой охват sRGB 93.2% 100% Охват Adobe RGB 60.3% - Время отклика 35 мс - Максимальная яркость Surface Pro 7 400 нит ZenBook 14 UM425 400 нит

Батарея Ёмкость 45 Вт*ч 67 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 0 Вт 65 / 100 Вт Вес зарядного устройства 281 грамм -

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics G1 GeForce MX450 TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц - Boost частота GPU 1100 МГц - FLOPS - 2.822 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 1.87 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерные блоки 256 896 Блоки текстурирования (TMUs) 32 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 4 32 Производительность GPU Surface Pro 7 н/д ZenBook 14 UM425 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x2 ГБ 1x8 ГБ Частота 1866 МГц 3733 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x1.6W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 78.3 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм 1.4 мм Тачпад Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.