Главная > Сравнение ноутбуков > Surface Pro 7 или Zenbook 14X OLED Space Edition – что лучше выбрать?

Microsoft Surface Pro 7 против Asus Zenbook 14X OLED Space Edition

54 из 100
Microsoft Surface Pro 7
VS
67 из 100
Asus Zenbook 14X OLED Space Edition
Microsoft Surface Pro 7
Asus Zenbook 14X OLED Space Edition
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Pro 7 и Asus Zenbook 14X OLED Space Edition от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 7
  • Существенно легче – весит на 630 граммов меньше (0.77 и 1.4 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (587 и 688 см2)
Причины выбрать Asus Zenbook 14X OLED Space Edition
  • На 509% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14328 vs 2352 баллов
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 18 Вт*ч большей батареей (63 и 45 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 38% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Pro 7
vs
Zenbook 14X OLED Space Edition

Корпус

Вес 0.77 кг 1.4 кг
Размеры 292 x 201 x 8.5 мм 311.2 x 221.1 x 15.9 мм
Площадь 587 см2 688 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.7% ~82.6%
Боковые рамки 16.1 мм 4.8 мм
Цвета Черный, Серебристый Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 175° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров - 2

Дисплей

Диагональ 12.3 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Плотность пикселей 267 точек на дюйм 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 2736 x 1824 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1001:1 1000000:1
Цветовой охват sRGB 93.2% -
Охват Adobe RGB 60.3% -
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика 35 мс 1 мс
Максимальная яркость
Surface Pro 7
400 нит
Zenbook 14X OLED Space Edition +38%
550 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 0 Вт 100 Вт
Вес зарядного устройства 281 грамм -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 3.4 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 2 12
Потоков 4 16
L3-кэш 4 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics G1 Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS - 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Скорость памяти 1.87 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 256 640
Блоки текстурирования (TMUs) 32 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 4 20
Производительность GPU
Surface Pro 7
н/д
Zenbook 14X OLED Space Edition
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x2 ГБ 2x4 ГБ
Частота 1866 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS -
Формат звука 2.0 -
Мощность динамиков 2x1.6W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 78.3 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Macbook Air (M1, 2020) vs Surface Pro 7
2. Surface Laptop Go vs Surface Pro 7
3. ENVY x360 13 (2021) vs Surface Pro 7
4. IdeaPad Flex 5 14” (Intel) vs Surface Pro 7
5. EliteBook x360 1040 G8 vs Surface Pro 7
6. Surface Pro 8 vs Zenbook 14X OLED Space Edition
7. Alienware x15 R2 vs Zenbook 14X OLED Space Edition
8. ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) vs Zenbook 14X OLED Space Edition
9. ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD) vs Zenbook 14X OLED Space Edition
10. Zenbook 14 Flip OLED (UP5401, Intel) vs Zenbook 14X OLED Space Edition

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Asus Zenbook 14X OLED Space Edition и Microsoft Surface Pro 7 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры