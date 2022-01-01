Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i3 1005G1 Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Pro 7 Существенно легче – весит на 630 граммов меньше (0.77 и 1.4 кг)

Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (587 и 688 см2) Причины выбрать Asus Zenbook 14X OLED Space Edition На 509% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14328 vs 2352 баллов

Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 18 Вт*ч большей батареей (63 и 45 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 38% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.77 кг 1.4 кг Размеры 292 x 201 x 8.5 мм 311.2 x 221.1 x 15.9 мм Площадь 587 см2 688 см2 Соотношение экрана к корпусу ~76.7% ~82.6% Боковые рамки 16.1 мм 4.8 мм Цвета Черный, Серебристый Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 175° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Пассивное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров - 2

Дисплей 2736 x 1824 2880 x 1800 Диагональ 12.3 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 90 Гц Плотность пикселей 267 точек на дюйм 243 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2736 x 1824 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1001:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 93.2% - Охват Adobe RGB 60.3% - Охват DCI-P3 - 100% Время отклика 35 мс 1 мс Максимальная яркость Surface Pro 7 400 нит Zenbook 14X OLED Space Edition +38% 550 нит

Батарея Ёмкость 45 Вт*ч 63 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 0 Вт 100 Вт Вес зарядного устройства 281 грамм -

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics G1 Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS - 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR5 Скорость памяти 1.87 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 256 640 Блоки текстурирования (TMUs) 32 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 4 20 Производительность GPU Surface Pro 7 н/д Zenbook 14X OLED Space Edition 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x2 ГБ 2x4 ГБ Частота 1866 МГц 5200 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 - Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS - Формат звука 2.0 - Мощность динамиков 2x1.6W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 78.3 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм 1.4 мм Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.