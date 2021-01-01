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Microsoft Surface Pro 7 против ASUS ZenBook Duo 14 UX482

60 из 100
Microsoft Surface Pro 7
VS
70 из 100
ASUS ZenBook Duo 14 UX482
Microsoft Surface Pro 7
ASUS ZenBook Duo 14 UX482
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Pro 7 и ASUS ZenBook Duo 14 UX482 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 7
  • Существенно легче – весит на 800 граммов меньше (0.77 и 1.57 кг)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 70% более четкий дисплей – 267 против 157 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (587 и 719 см2)
Причины выбрать ASUS ZenBook Duo 14 UX482
  • На 113% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2000 vs 937 баллов
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 25 Вт*ч большей батареей (70 и 45 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Pro 7
vs
ZenBook Duo 14 UX482

Корпус

Вес 0.77 кг 1.57 кг
Ширина 292 мм 324 мм
Высота 201 мм 222 мм
Толщина 8.5 мм 17.3 мм
Площадь 587 см2 719 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.7% ~75.1%
Боковые рамки 16.1 мм 7.1 мм
Цвета Черный, Серебристый Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 175° 145°
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров - 2
Уровень шума - 45.9 дБ

Дисплей

Диагональ 12.3 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 267 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 2736 x 1824 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1001:1 1292:1
Цветовой охват sRGB 93.2% 100%
Охват Adobe RGB 60.3% 99.3%
Время отклика 35 мс 51 мс
Максимальная яркость
Surface Pro 7
400 нит
ZenBook Duo 14 UX482
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 0 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 281 грамм -

Звук

Аудиочип Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x1.6W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 78.3 дБ 75.1 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев - Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 3.4 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 2 4
Потоков 4 8
L3-кэш 4 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics G1 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 720-1395 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 930-1575 МГц
FLOPS - 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ 2 ГБ
Тип памяти System Shared GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц) 1250 МГц (Effective - 8000-10000 МГц)
Шейдерных блоков 256 896
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение 5120x3200 - 60 Гц -

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x2 ГБ 1x8 ГБ
Частота 1866 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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