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Microsoft Surface Pro 7 против Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1)

54 из 100
Microsoft Surface Pro 7
VS
40 из 100
Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1)
Microsoft Surface Pro 7
Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2736 x 1824
Батарея 45 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Pro 7 и Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 7
  • Существенно легче – весит на 950 граммов меньше (0.77 и 1.72 кг)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (45 и 40 Вт*ч)
  • Имеет на 138% более четкий дисплей – 267 против 112 точек на дюйм (PPI)
  • На 82% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 220 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (587 и 723 см2)
Причины выбрать Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Pro 7
vs
Inspiron 14 5406 (2-in-1)

Корпус

Вес 0.77 кг 1.72 кг
Размеры 292 x 201 x 8.5 мм 324.3 x 222.9 x 17-18.9 мм
Площадь 587 см2 723 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.7% ~74.7%
Боковые рамки 16.1 мм 7.2 мм
Цвета Черный, Серебристый Серебристый, Серий
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 175° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров - 1

Дисплей

Диагональ 12.3 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 267 точек на дюйм 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 2736 x 1824 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1001:1 400:1
Цветовой охват sRGB 93.2% 50%
Охват Adobe RGB 60.3% -
Время отклика 35 мс 16 мс
Максимальная яркость
Surface Pro 7 +82%
400 нит
Inspiron 14 5406 (2-in-1)
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки 1:30 ч. 4:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 0 Вт 45 / 65 Вт
Вес зарядного устройства 281 грамм -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 3.4 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 2 2
Потоков 4 4
L3-кэш 4 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics G1 Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS - 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X DDR4
Скорость памяти 1.87 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 256 384
Блоки текстурирования (TMUs) 32 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 4 12
Производительность GPU
Surface Pro 7
н/д
Inspiron 14 5406 (2-in-1)
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x2 ГБ 1x4 ГБ
Частота 1866 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x1.6W 2x2.5W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 78.3 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм -
Тачпад
Размер - 11.5 x 7.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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