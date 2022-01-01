Microsoft Surface Pro 7 против Dell Inspiron 14 5410 (2-in-1)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 7
- Существенно легче – весит на 730 граммов меньше (0.77 и 1.5 кг)
- Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (45 и 41 Вт*ч)
- Есть подсветка клавиатуры
- Имеет на 70% более четкий дисплей – 267 против 157 точек на дюйм (PPI)
- На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
- Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (587 и 679 см2)
Причины выбрать Dell Inspiron 14 5410 (2-in-1)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|0.77 кг
|1.5 кг
|Размеры
|292 x 201 x 8.5 мм
|321.5 x 211.3 x 16.3-18.3 мм
|Площадь
|587 см2
|679 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~76.7%
|~79.5%
|Боковые рамки
|16.1 мм
|5.8 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Да
|Угол открытия экрана
|175°
|360°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Пассивное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|-
|2
|Уровень шума
|-
|29 дБ
Дисплей
|Диагональ
|12.3 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|267 точек на дюйм
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|16:9
|Разрешение
|2736 x 1824 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Да
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый
|Контрастность
|1001:1
|1217:1
|Цветовой охват sRGB
|93.2%
|53.9%
|Охват Adobe RGB
|60.3%
|37%
|Охват DCI-P3
|-
|36%
|Время отклика
|35 мс
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|19.5 В
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|0 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|281 грамм
|318 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.2 ГГц
|0.9-2.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|3.4 ГГц
|3.7 ГГц
|Ядер
|2
|4
|Потоков
|4
|8
|L3-кэш
|4 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics G1
|Intel UHD Graphics Xe G4
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
971
1171
Geekbench 5 (многоядерный)
2126
3782
Cinebench R23 (одноядерный)
1045
Cinebench R23 (многоядерный)
2352
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|-
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|12 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|-
|FLOPS
|-
|2.822 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|64 бит
|Скорость памяти
|1.87 Гбит/с
|~8-10 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|256
|896
|Блоки текстурирования (TMUs)
|32
|56
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|4
|32
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x2 ГБ
|1x4 ГБ
|Частота
|1866 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|-
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS
|Realtek ALC3204
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x1.6W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|78.3 дБ
|73.7 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Нет
|Длина хода клавиш
|1.3 мм
|1.3 мм
|Размер
|-
|11.5 x 7.0 см
|Поверхность
|Пластик
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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