Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2736 x 1824 - 1366 x 768 1920 x 1080 Батарея 45 Вт*ч - 41 Вт*ч 54 Вт*ч Процессор - Intel Core i3 1005G1 Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Celeron N4020 Intel Pentium Silver N5030 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB 32GB - 4GB 8GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Pro 7 Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Существенно легче – весит на 1080 граммов меньше (0.77 и 1.85 кг)

На 203% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 2352 vs 777 баллов

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (45 и 41 Вт*ч)

Имеет на 167% более четкий дисплей – 267 против 100 точек на дюйм (PPI)

Сенсорный экран

На 82% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 220 нит

Значительно компактнее – имеет на 30% меньшую площадь корпуса (587 и 844 см2) Причины выбрать Dell Inspiron 15 3510 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 8 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.77 кг 1.85 кг Размеры 292 x 201 x 8.5 мм 358.5 x 235.5 x 17.5-18.9 мм Площадь 587 см2 844 см2 Соотношение экрана к корпусу ~76.7% ~79.5% Боковые рамки 16.1 мм 6.6 мм Цвета Черный, Серебристый Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 175° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Пассивное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров - 1

Дисплей 2736 x 1824 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 12.3 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 267 точек на дюйм 100 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 2736 x 1824 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1001:1 400:1 Цветовой охват sRGB 93.2% - Охват Adobe RGB 60.3% - Время отклика 35 мс 25 мс Максимальная яркость Surface Pro 7 +82% 400 нит Inspiron 15 3510 220 нит

Батарея Ёмкость 45 Вт*ч 41 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение - 11.25 В Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 0 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 281 грамм -

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics G1 Intel UHD Graphics 600 TGP 15 Вт 5 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 14 нм Частота GPU 300 МГц 200 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 750 МГц FLOPS - 0.14 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X DDR4 Скорость памяти 1.87 Гбит/с 2.4 Гбит/с Шейдерных блоков 256 96 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Surface Pro 7 н/д Inspiron 15 3510 0.14 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 32GB 4GB 8GB Планки 2x2 ГБ 1x4 ГБ Частота 1866 МГц 2400 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 1 Макс. количество памяти - 8 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS Realtek ALC3204 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x1.6W 2x2W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 78.3 дБ - Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 Нет Thunderbolt Нет Нет HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм - Тачпад Размер - 11.5 x 8.0 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.