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Microsoft Surface Pro 7 против Dell Inspiron 15 3510

57 из 100
Microsoft Surface Pro 7
VS
30 из 100
Dell Inspiron 15 3510
Microsoft Surface Pro 7
Dell Inspiron 15 3510
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Экран 2736 x 1824
Батарея 45 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Pro 7 и Dell Inspiron 15 3510 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 7
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)
  • Существенно легче – весит на 1080 граммов меньше (0.77 и 1.85 кг)
  • На 203% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 2352 vs 777 баллов
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (45 и 41 Вт*ч)
  • Имеет на 167% более четкий дисплей – 267 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • Сенсорный экран
  • На 82% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 220 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 30% меньшую площадь корпуса (587 и 844 см2)
Причины выбрать Dell Inspiron 15 3510
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 8 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Pro 7
vs
Inspiron 15 3510

Корпус

Вес 0.77 кг 1.85 кг
Размеры 292 x 201 x 8.5 мм 358.5 x 235.5 x 17.5-18.9 мм
Площадь 587 см2 844 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.7% ~79.5%
Боковые рамки 16.1 мм 6.6 мм
Цвета Черный, Серебристый Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 175° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров - 1

Дисплей

Диагональ 12.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 267 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 2736 x 1824 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1001:1 400:1
Цветовой охват sRGB 93.2% -
Охват Adobe RGB 60.3% -
Время отклика 35 мс 25 мс
Максимальная яркость
Surface Pro 7 +82%
400 нит
Inspiron 15 3510
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.25 В
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Справа Справа
Мощность зарядки 0 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 281 грамм -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц 1.1 ГГц
Частота в режиме Boost 3.4 ГГц -
Ядер 2 2
Потоков 4 2
L3-кэш 4 МБ -
Интегрированная графика Intel UHD Graphics G1 Intel UHD Graphics 600
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 5 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Частота GPU 300 МГц 200 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 750 МГц
FLOPS - 0.14 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X DDR4
Скорость памяти 1.87 Гбит/с 2.4 Гбит/с
Шейдерных блоков 256 96
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Surface Pro 7
н/д
Inspiron 15 3510
0.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x2 ГБ 1x4 ГБ
Частота 1866 МГц 2400 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 1
Макс. количество памяти - 8 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x1.6W 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 78.3 дБ -
Микрофонов 2 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 Нет
Thunderbolt Нет Нет
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм -
Тачпад
Размер - 11.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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