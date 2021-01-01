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Microsoft Surface Pro 7 против Dell XPS 15 9510 (2021)

56 из 100
Microsoft Surface Pro 7
VS
73 из 100
Dell XPS 15 9510 (2021)
Microsoft Surface Pro 7
Dell XPS 15 9510 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2736 x 1824
Батарея 45 Вт*ч
Процессор
Графика Intel UHD Graphics G1
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Pro 7 и Dell XPS 15 9510 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 7
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Существенно легче – весит на 1040 граммов меньше (0.77 и 1.81 кг)
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 84% более четкий дисплей – 267 против 145 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 26% меньшую площадь корпуса (587 и 793 см2)
Причины выбрать Dell XPS 15 9510 (2021)
  • На 298% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9359 vs 2352 баллов
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (56 и 45 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Pro 7
vs
XPS 15 9510 (2021)

Корпус

Вес 0.77 кг 1.81 кг
Размеры 292 x 201 x 8.5 мм 344.7 x 230 x 18 мм
Площадь 587 см2 793 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.7% ~89%
Боковые рамки 16.1 мм 4.3 мм
Цвета Черный, Серебристый Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 175° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров - 2

Дисплей

Диагональ 12.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 267 точек на дюйм 145 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 2736 x 1824 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1001:1 -
Цветовой охват sRGB 93.2% -
Охват Adobe RGB 60.3% -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
Surface Pro 7
400 нит
XPS 15 9510 (2021) +25%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 0 Вт 90 Вт
Вес зарядного устройства 281 грамм -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 3.4 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 2 6
Потоков 4 12
L3-кэш 4 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics G1 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 45 Вт
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1065 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1343 МГц
FLOPS - 5.5 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 1.87 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерных блоков 256 2048
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Surface Pro 7
н/д
XPS 15 9510 (2021)
5.5 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x2 ГБ 2x4 ГБ
Частота 1866 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS -
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x1.6W 2x2.5W
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость 78.3 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм -
Тачпад
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да

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