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Microsoft Surface Pro 7 против HP Pavilion 15

54 из 100
Microsoft Surface Pro 7
VS
43 из 100
HP Pavilion 15
Microsoft Surface Pro 7
HP Pavilion 15
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2736 x 1824
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Pro 7 и HP Pavilion 15 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 7
  • Существенно легче – весит на 980 граммов меньше (0.77 и 1.75 кг)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (45 и 41 Вт*ч)
  • Имеет на 167% более четкий дисплей – 267 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 30% меньшую площадь корпуса (587 и 842 см2)
Причины выбрать HP Pavilion 15
  • На 111% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4968 vs 2352 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Pro 7
vs
Pavilion 15

Корпус

Вес 0.77 кг 1.75 кг
Размеры 292 x 201 x 8.5 мм 360.1 x 233.9 x 17.8 мм
Площадь 587 см2 842 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.7% ~79.7%
Боковые рамки 16.1 мм 7.4 мм
Цвета Черный, Серебристый Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 175° 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров - 1
Уровень шума - 42 дБ

Дисплей

Диагональ 12.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 267 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 2736 x 1824 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1001:1 -
Цветовой охват sRGB 93.2% -
Охват Adobe RGB 60.3% -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
Surface Pro 7 +60%
400 нит
Pavilion 15
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.34 В
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Справа
Мощность зарядки 0 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства 281 грамм 304 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 3.4 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 2 4
Потоков 4 8
L3-кэш 4 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics G1 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Surface Pro 7
971
Pavilion 15 +35%
1306
Geekbench 5 (многоядерный)
Surface Pro 7
2126
Pavilion 15 +102%
4303
Cinebench R23 (одноядерный)
Surface Pro 7
1045
Pavilion 15 +27%
1322
Cinebench R23 (многоядерный)
Surface Pro 7
2352
Pavilion 15 +111%
4968

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1100 МГц -
FLOPS - 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 1.87 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерные блоки 256 896
Блоки текстурирования (TMUs) 32 56
Блоки операций растеризации (ROPs) 4 32
Производительность GPU
Surface Pro 7
н/д
Pavilion 15
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x2 ГБ 2x4 ГБ
Частота 1866 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x1.6W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 78.3 дБ 81.3 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм -
Тачпад
Размер - 11.5 x 7.4 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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