Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2736 x 1824 - 1366 x 768 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i3 1005G1 Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 AMD Ryzen 5 4500U AMD Ryzen 7 4700U AMD Ryzen 5 5500U Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Pro 7 Существенно легче – весит на 980 граммов меньше (0.77 и 1.75 кг)

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (45 и 41 Вт*ч)

Имеет на 167% более четкий дисплей – 267 против 100 точек на дюйм (PPI)

На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит

Значительно компактнее – имеет на 30% меньшую площадь корпуса (587 и 842 см2) Причины выбрать HP Pavilion 15 На 111% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4968 vs 2352 баллов

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.77 кг 1.75 кг Размеры 292 x 201 x 8.5 мм 360.1 x 233.9 x 17.8 мм Площадь 587 см2 842 см2 Соотношение экрана к корпусу ~76.7% ~79.7% Боковые рамки 16.1 мм 7.4 мм Цвета Черный, Серебристый Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 175° 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Пассивное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров - 1 Уровень шума - 42 дБ

Дисплей 2736 x 1824 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 12.3 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 267 точек на дюйм 100 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 2736 x 1824 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1001:1 - Цветовой охват sRGB 93.2% - Охват Adobe RGB 60.3% - Время отклика 35 мс - Максимальная яркость Surface Pro 7 +60% 400 нит Pavilion 15 250 нит

Батарея Ёмкость 45 Вт*ч 41 Вт*ч Напряжение - 11.34 В Время полной зарядки 1:30 ч. 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 0 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства 281 грамм 304 грамма

Процессор Модель CPU Intel Core i3 1005G1 Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 AMD Ryzen 5 4500U AMD Ryzen 7 4700U AMD Ryzen 5 5500U Базовая частота 1.2 ГГц 0.9-2.4 ГГц Частота в режиме Boost 3.4 ГГц 4.2 ГГц Ядер 2 4 Потоков 4 8 L3-кэш 4 МБ 8 МБ Интегрированная графика Intel UHD Graphics G1 Iris Xe Graphics G7 80EU Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Surface Pro 7 971 Pavilion 15 +35% 1306 Geekbench 5 (многоядерный) Surface Pro 7 2126 Pavilion 15 +102% 4303 Cinebench R23 (одноядерный) Surface Pro 7 1045 Pavilion 15 +27% 1322 Cinebench R23 (многоядерный) Surface Pro 7 2352 Pavilion 15 +111% 4968

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics G1 GeForce MX450 2GB TGP 15 Вт 15 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц - Boost частота GPU 1100 МГц - FLOPS - 2.822 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 1.87 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерные блоки 256 896 Блоки текстурирования (TMUs) 32 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 4 32 Производительность GPU Surface Pro 7 н/д Pavilion 15 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x2 ГБ 2x4 ГБ Частота 1866 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x1.6W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 78.3 дБ 81.3 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм - Тачпад Размер - 11.5 x 7.4 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.