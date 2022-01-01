Microsoft Surface Pro 7 против HP Pavilion Aero 13
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
100
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 7
- Немного легче – весит на 180 граммов меньше (0.77 и 0.95 кг)
- Сенсорный экран
- Имеет на 57% более четкий дисплей – 267 против 170 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать HP Pavilion Aero 13
- На 216% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7431 vs 2352 баллов
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|0.77 кг
|0.95 кг
|Размеры
|292 x 201 x 8.5 мм
|298 x 209 x 17 мм
|Площадь
|587 см2
|623 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~76.7%
|~82.3%
|Боковые рамки
|16.1 мм
|5.8 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый
|Белый, Серебристый, Золотистый, Розовый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|175°
|140°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Пассивное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|-
|1
|Уровень шума
|-
|35 дБ
Дисплей
|Диагональ
|12.3 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|267 точек на дюйм
|170 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|16:10
|Разрешение
|2736 x 1824 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Контрастность
|1001:1
|1316:1
|Цветовой охват sRGB
|93.2%
|99.8%
|Охват Adobe RGB
|60.3%
|74.8%
|Охват DCI-P3
|-
|73.4%
|Время отклика
|35 мс
|37 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|1:55 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|0 Вт
|45 / 65 Вт
|Вес зарядного устройства
|281 грамм
|312 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.2 ГГц
|2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|3.4 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|2
|6
|Потоков
|4
|12
|L3-кэш
|4 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics G1
|Radeon RX Vega 7
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
971
Pavilion Aero 13 +38%
1338
Geekbench 5 (многоядерный)
2126
Pavilion Aero 13 +164%
5616
Cinebench R23 (одноядерный)
1045
Pavilion Aero 13 +29%
1352
Cinebench R23 (многоядерный)
2352
Pavilion Aero 13 +216%
7431
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|10-45 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1600 МГц
|FLOPS
|-
|1.108 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|DDR4
|Скорость памяти
|1.87 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|256
|448
|Блоки текстурирования (TMUs)
|32
|28
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|4
|7
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x2 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|1866 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x1.6W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|78.3 дБ
|76.5 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.3 мм
|-
|Размер
|-
|11.0 x 6.5 см
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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