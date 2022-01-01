Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2736 x 1824 - 1920 x 1200 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i3 1005G1 Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 7 5800U Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Pro 7 Немного легче – весит на 180 граммов меньше (0.77 и 0.95 кг)

Сенсорный экран

Имеет на 57% более четкий дисплей – 267 против 170 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать HP Pavilion Aero 13 На 216% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7431 vs 2352 баллов

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.77 кг 0.95 кг Размеры 292 x 201 x 8.5 мм 298 x 209 x 17 мм Площадь 587 см2 623 см2 Соотношение экрана к корпусу ~76.7% ~82.3% Боковые рамки 16.1 мм 5.8 мм Цвета Черный, Серебристый Белый, Серебристый, Золотистый, Розовый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 175° 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Пассивное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров - 1 Уровень шума - 35 дБ

Дисплей 2736 x 1824 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 12.3 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 267 точек на дюйм 170 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2736 x 1824 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1001:1 1316:1 Цветовой охват sRGB 93.2% 99.8% Охват Adobe RGB 60.3% 74.8% Охват DCI-P3 - 73.4% Время отклика 35 мс 37 мс Максимальная яркость Surface Pro 7 400 нит Pavilion Aero 13 400 нит

Батарея Ёмкость 45 Вт*ч 43 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. 1:55 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа Мощность зарядки 0 Вт 45 / 65 Вт Вес зарядного устройства 281 грамм 312 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics G1 Radeon RX Vega 7 TGP 15 Вт 10-45 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1600 МГц FLOPS - 1.108 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X DDR4 Скорость памяти 1.87 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 256 448 Блоки текстурирования (TMUs) 32 28 Блоки операций растеризации (ROPs) 4 7 Производительность GPU Surface Pro 7 н/д Pavilion Aero 13 1.108 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x2 ГБ 2x4 ГБ Частота 1866 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 2

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x1.6W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 78.3 дБ 76.5 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм - Тачпад Размер - 11.0 x 6.5 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.