Microsoft Surface Pro 7 против HP Spectre x360 13 (2021)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 7
- Существенно легче – весит на 530 граммов меньше (0.77 и 1.3 кг)
- Имеет на 61% более четкий дисплей – 267 против 166 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать HP Spectre x360 13 (2021)
- На 113% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2000 vs 937 баллов
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (60 и 45 Вт*ч)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|0.77 кг
|1.3 кг
|Ширина
|292 мм
|307 мм
|Высота
|201 мм
|195 мм
|Толщина
|8.5 мм
|17 мм
|Площадь
|587 см2
|599 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~76.7%
|~81.4%
|Боковые рамки
|16.1 мм
|6.3 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый
|Черный, Серебристый, Синий
|Трансформер
|Нет
|Да
|Угол открытия экрана
|175°
|360°
|Тип охлаждения
|Пассивное
|-
|Испарительная камера
|Нет
|-
Дисплей
|Диагональ
|12.3 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|267 точек на дюйм
|166 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|16:9
|Разрешение
|2736 x 1824 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Да
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|1001:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|93.2%
|-
|Охват Adobe RGB
|60.3%
|-
|Время отклика
|35 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Справа
|Мощность зарядки
|0 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|281 грамм
|-
Звук
|Аудиочип
|Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x1.6W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|-
|Макс. громкость
|78.3 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|-
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB-A
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|HDMI
|Нет
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.3 мм
|-
|Размер
|-
|11.1 x 5.6 см
|Поверхность
|Пластик
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.2 ГГц
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|3.4 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|2
|4
|Потоков
|4
|8
|L3-кэш
|4 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics G1
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
991
1267
Geekbench 5 (многоядерный)
1903
Spectre x360 13 (2021) +120%
4184
Cinebench R20 (одноядерный)
407
510
Cinebench R20 (многоядерный)
937
Spectre x360 13 (2021) +113%
2000
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|-
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|0 ГБ
|0 ГБ
|Тип памяти
|System Shared
|System Shared
|Частота памяти
|0 МГц (Effective - 0 МГц)
|0 МГц (Effective - 0 МГц)
|Шейдерных блоков
|256
|640
|Поддержка DirectX
|12
|12
|Макс. разрешение
|5120x3200 - 60 Гц
|-
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x2 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|1866 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|-
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
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