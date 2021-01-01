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Microsoft Surface Pro 7 против HP Spectre x360 14 (2021)

Microsoft Surface Pro 7
VS
HP Spectre x360 14 (2021)
Microsoft Surface Pro 7
HP Spectre x360 14 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2736 x 1824
Процессор
Память (ОЗУ) 8GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Pro 7 и HP Spectre x360 14 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 7
  • Существенно легче – весит на 570 граммов меньше (0.77 и 1.34 кг)
  • Имеет на 56% более четкий дисплей – 267 против 171 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (587 и 647 см2)
Причины выбрать HP Spectre x360 14 (2021)
  • На 113% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2000 vs 937 баллов
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 21 Вт*ч большей батареей (66 и 45 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Pro 7
vs
Spectre x360 14 (2021)

Корпус

Вес 0.77 кг 1.34 кг
Ширина 292 мм 293.8 мм
Высота 201 мм 220.1 мм
Толщина 8.5 мм 16.9 мм
Площадь 587 см2 647 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.7% ~81.7%
Боковые рамки 16.1 мм 1.5 мм
Цвета Черный, Серебристый Черный, Серебристый, Синий
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 175° 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров - 1
Уровень шума - 41.5 дБ

Дисплей

Диагональ 12.3 дюймов 13.5 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 267 точек на дюйм 171 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 2736 x 1824 пикселей 1920 x 1280 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1001:1 -
Цветовой охват sRGB 93.2% -
Охват Adobe RGB 60.3% -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
Surface Pro 7
400 нит
Spectre x360 14 (2021)
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. 2:35 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Справа
Мощность зарядки 0 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 281 грамм 290 граммов

Звук

Аудиочип Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x1.6W -
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость 78.3 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев - Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм -
Тачпад
Размер - 11.5 x 7.4 см
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 3.4 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 2 4
Потоков 4 8
L3-кэш 4 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics G1 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS - 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ 0 ГБ
Тип памяти System Shared System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц) 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 256 640
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение 5120x3200 - 60 Гц -

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x2 ГБ 2x4 ГБ
Частота 1866 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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