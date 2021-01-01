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Microsoft Surface Pro 7 против Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (Intel)

58 из 100
Microsoft Surface Pro 7
VS
57 из 100
Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (Intel)
Microsoft Surface Pro 7
Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (Intel)
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Pro 7 и Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 7
  • Существенно легче – весит на 730 граммов меньше (0.77 и 1.5 кг)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 70% более четкий дисплей – 267 против 157 точек на дюйм (PPI)
  • На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (587 и 751 см2)
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (Intel)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 7.5 Вт*ч большей батареей (52.5 и 45 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Pro 7
vs
IdeaPad Flex 5 14” (Intel)

Корпус

Вес 0.77 кг 1.5 кг
Ширина 292 мм 328 мм
Высота 201 мм 229 мм
Толщина 8.5 мм 17.9 мм
Площадь 587 см2 751 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.7% ~71.9%
Боковые рамки 16.1 мм 9.1 мм
Цвета Черный, Серебристый Синий
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 175° 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров - 1

Дисплей

Диагональ 12.3 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 267 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 2736 x 1824 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1001:1 -
Цветовой охват sRGB 93.2% -
Охват Adobe RGB 60.3% -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
Surface Pro 7 +60%
400 нит
IdeaPad Flex 5 14” (Intel)
250 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 0 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 281 грамм -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 3.4 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 2 2
Потоков 4 4
L3-кэш 4 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics G1 Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 0 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X DDR4
Скорость памяти 1.87 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 256 384
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Surface Pro 7
н/д
IdeaPad Flex 5 14” (Intel)
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x2 ГБ 2x4 ГБ
Частота 1866 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x1.6W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 78.3 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев - Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм -
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

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Отзывы

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