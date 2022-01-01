Microsoft Surface Pro 7 против Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 7
- Существенно легче – весит на 1040 граммов меньше (0.77 и 1.81 кг)
- Сенсорный экран
- Значительно компактнее – имеет на 36% меньшую площадь корпуса (587 и 912 см2)
- Имеет на 41% более четкий дисплей – 267 против 189 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel)
- На 436% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12617 vs 2352 баллов
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Комплектуется на 45 Вт*ч большей батареей (90 и 45 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|0.77 кг
|1.81 кг
|Размеры
|292 x 201 x 8.5 мм
|359.5 x 253.8 x 17.7 мм
|Площадь
|587 см2
|912 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~76.7%
|~81.4%
|Боковые рамки
|16.1 мм
|7.4 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|175°
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Пассивное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Да
|Количество куллеров
|-
|2
|Уровень шума
|-
|52.4 дБ
Дисплей
|Диагональ
|12.3 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|267 точек на дюйм
|189 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|16:10
|Разрешение
|2736 x 1824 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Контрастность
|1001:1
|1200:1
|Цветовой охват sRGB
|93.2%
|100%
|Охват Adobe RGB
|60.3%
|-
|Время отклика
|35 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|0 Вт
|135 / 170 / 230 Вт
|Вес зарядного устройства
|281 грамм
|534 / 882 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.2 ГГц
|1.9-2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|3.4 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|2
|8
|Потоков
|4
|16
|L3-кэш
|4 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics G1
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
971
1587
Geekbench 5 (многоядерный)
2126
8344
Cinebench R23 (одноядерный)
1045
1562
Cinebench R23 (многоядерный)
2352
12617
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|35 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|Да
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|8 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|735 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1035 МГц
|FLOPS
|-
|5.3 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|128 бит
|Скорость памяти
|1.87 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|256
|2560
|Блоки текстурирования (TMUs)
|32
|80
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|4
|48
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x2 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|1866 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|-
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS
|Realtek ALC3306
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x1.6W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|78.3 дБ
|76.3 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.3 мм
|1.5 мм
|Размер
|-
|11.5 x 6.5 см
|Поверхность
|Пластик
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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