Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2736 x 1824 - 2160 x 1350 (Non-Touch) 2160 x 1350 (Touch) Процессор - Intel Core i3 1005G1 Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i5 1130G7 Intel Core i5 1140G7 Intel Core i7 1160G7 Intel Core i7 1180G7 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Pro 7 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Немного легче – весит на 130 граммов меньше (0.77 и 0.9 кг)

Сенсорный экран

Имеет на 36% более четкий дисплей – 267 против 196 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Nano Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 37% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 3213 vs 2352 баллов

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

На 13% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.77 кг 0.9 кг Размеры 292 x 201 x 8.5 мм 292.8 x 207.7 x 13.8-17.2 мм Площадь 587 см2 608 см2 Соотношение экрана к корпусу ~76.7% ~80.6% Боковые рамки 16.1 мм 6.4 мм Цвета Черный, Серебристый Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 175° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Пассивное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров - 1 Уровень шума - 37.5 дБ

Дисплей 2736 x 1824 2160 x 1350 (Non-Touch) 2160 x 1350 (Touch) Диагональ 12.3 дюймов 13 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 267 точек на дюйм 196 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2736 x 1824 пикселей 2160 x 1350 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1001:1 1700:1 Цветовой охват sRGB 93.2% 99.9% Охват Adobe RGB 60.3% 65.7% Охват DCI-P3 - 70.4% Время отклика 35 мс 35 мс Максимальная яркость Surface Pro 7 400 нит ThinkPad X1 Nano +13% 450 нит

Батарея Ёмкость 45 Вт*ч 48 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. 1:15 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 0 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 281 грамм 323 грамма

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics G1 Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS - 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Скорость памяти 1.87 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 256 640 Блоки текстурирования (TMUs) 32 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 4 20 Производительность GPU Surface Pro 7 н/д ThinkPad X1 Nano 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x2 ГБ 2x4 ГБ Частота 1866 МГц 4266 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 2

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS Realtek ALC3306 Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x1.6W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 78.3 дБ 86.4 дБ Микрофонов 2 4

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм 1.5 мм Тачпад Размер - 10.0 x 5.6 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.