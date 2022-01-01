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Microsoft Surface Pro 7 против Lenovo ThinkPad X1 Nano

54 из 100
Microsoft Surface Pro 7
VS
54 из 100
Lenovo ThinkPad X1 Nano
Microsoft Surface Pro 7
Lenovo ThinkPad X1 Nano
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2736 x 1824
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Pro 7 и Lenovo ThinkPad X1 Nano от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 7
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Немного легче – весит на 130 граммов меньше (0.77 и 0.9 кг)
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 36% более четкий дисплей – 267 против 196 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Nano
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 37% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 3213 vs 2352 баллов
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • На 13% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Pro 7
vs
ThinkPad X1 Nano

Корпус

Вес 0.77 кг 0.9 кг
Размеры 292 x 201 x 8.5 мм 292.8 x 207.7 x 13.8-17.2 мм
Площадь 587 см2 608 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.7% ~80.6%
Боковые рамки 16.1 мм 6.4 мм
Цвета Черный, Серебристый Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 175° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров - 1
Уровень шума - 37.5 дБ

Дисплей

Диагональ 12.3 дюймов 13 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 267 точек на дюйм 196 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 2736 x 1824 пикселей 2160 x 1350 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1001:1 1700:1
Цветовой охват sRGB 93.2% 99.9%
Охват Adobe RGB 60.3% 65.7%
Охват DCI-P3 - 70.4%
Время отклика 35 мс 35 мс
Максимальная яркость
Surface Pro 7
400 нит
ThinkPad X1 Nano +13%
450 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:15 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 0 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 281 грамм 323 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц 0.8-1.8 ГГц
Частота в режиме Boost 3.4 ГГц 4 ГГц
Ядер 2 4
Потоков 4 8
L3-кэш 4 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics G1 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS - 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Скорость памяти 1.87 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 256 640
Блоки текстурирования (TMUs) 32 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 4 20
Производительность GPU
Surface Pro 7
н/д
ThinkPad X1 Nano
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x2 ГБ 2x4 ГБ
Частота 1866 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS Realtek ALC3306
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x1.6W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 78.3 дБ 86.4 дБ
Микрофонов 2 4

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм 1.5 мм
Тачпад
Размер - 10.0 x 5.6 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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