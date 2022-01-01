Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2736 x 1824 - 1920 x 1200 2880 x 1800 3840 x 2400 Процессор - Intel Core i3 1005G1 Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i5 1245U Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1265U Intel Core i7 1270P Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Pro 7 Существенно легче – весит на 610 граммов меньше (0.77 и 1.38 кг)

Имеет на 65% более четкий дисплей – 267 против 162 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (587 и 702 см2) Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 7 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (57 и 45 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.77 кг 1.38 кг Размеры 292 x 201 x 8.5 мм 315.6 x 222.5 x 14.95 мм Площадь 587 см2 702 см2 Соотношение экрана к корпусу ~76.7% ~80.9% Боковые рамки 16.1 мм 7.1 мм Цвета Черный, Серебристый Серий Трансформер Нет Да Угол открытия экрана 175° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Пассивное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров - 2

Дисплей 2736 x 1824 1920 x 1200 2880 x 1800 3840 x 2400 Диагональ 12.3 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 267 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2736 x 1824 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1001:1 - Цветовой охват sRGB 93.2% - Охват Adobe RGB 60.3% - Время отклика 35 мс - Максимальная яркость Surface Pro 7 400 нит ThinkPad X1 Yoga Gen 7 +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 45 Вт*ч 57 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 0 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 281 грамм -

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics G1 Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS - 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR5 Скорость памяти 1.87 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 256 640 Блоки текстурирования (TMUs) 32 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 4 20 Производительность GPU Surface Pro 7 н/д ThinkPad X1 Yoga Gen 7 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x2 ГБ 2x8 ГБ Частота 1866 МГц 5200 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS - Формат звука 2.0 4.0 Мощность динамиков 2x1.6W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 78.3 дБ - Микрофонов 2 4

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм - Тачпад Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.