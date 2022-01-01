Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2736 x 1824 - 2240 x 1400 2880 x 1800 (IPS) 2880 x 1800 (OLED) Процессор - Intel Core i3 1005G1 Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Pro 7 Существенно легче – весит на 530 граммов меньше (0.77 и 1.3 кг)

Имеет на 41% более четкий дисплей – 267 против 189 точек на дюйм (PPI)

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (587 и 692 см2) Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7i Pro 14" (Intel) На 127% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5344 vs 2352 баллов

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (61 и 45 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.77 кг 1.3 кг Размеры 292 x 201 x 8.5 мм 312.4 x 221.4 x 14.6-16.9 мм Площадь 587 см2 692 см2 Соотношение экрана к корпусу ~76.7% ~82.2% Боковые рамки 16.1 мм 5.4 мм Цвета Черный, Серебристый Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 175° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Пассивное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров - 2

Дисплей 2736 x 1824 2240 x 1400 2880 x 1800 (IPS) 2880 x 1800 (OLED) Диагональ 12.3 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 267 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2736 x 1824 пикселей 2240 x 1400 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да - Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1001:1 - Цветовой охват sRGB 93.2% 100% Охват Adobe RGB 60.3% - Время отклика 35 мс - Максимальная яркость Surface Pro 7 +33% 400 нит Yoga Slim 7i Pro 14" (Intel) 300 нит

Батарея Ёмкость 45 Вт*ч 61 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 0 Вт 65 / 95 Вт Вес зарядного устройства 281 грамм -

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics G1 GeForce MX450 2GB TGP 15 Вт 25 Вт Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц - Boost частота GPU 1100 МГц - FLOPS - 2.822 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 1.87 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерные блоки 256 896 Блоки текстурирования (TMUs) 32 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 4 32 Производительность GPU Surface Pro 7 н/д Yoga Slim 7i Pro 14" (Intel) 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x2 ГБ 2x4 ГБ Частота 1866 МГц 4267 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x2546 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x1.6W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 78.3 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм - Тачпад Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.