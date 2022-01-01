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Microsoft Surface Pro 7 против Laptop 3 15

54 из 100
Microsoft Surface Pro 7
VS
51 из 100
Microsoft Surface Laptop 3 15
Microsoft Surface Pro 7
Microsoft Surface Laptop 3 15
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Pro 7 и Laptop 3 15 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 7
  • Существенно легче – весит на 770 граммов меньше (0.77 и 1.54 кг)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Значительно компактнее – имеет на 29% меньшую площадь корпуса (587 и 828 см2)
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 267 против 200 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 3 15
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • На 32% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 3106 vs 2352 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Pro 7
vs
Surface Laptop 3 15

Корпус

Вес 0.77 кг 1.54 кг
Размеры 292 x 201 x 8.5 мм 339.5 x 244 x 14.6 мм
Площадь 587 см2 828 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.7% ~80.9%
Боковые рамки 16.1 мм 11.3 мм
Цвета Черный, Серебристый Черный, Золотистый, Серий, Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 175° 150°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров - 2
Уровень шума - 39 дБ

Дисплей

Диагональ 12.3 дюймов 15 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 267 точек на дюйм 200 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 3:2
Разрешение 2736 x 1824 пикселей 2496 x 1664 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1001:1 1042:1
Цветовой охват sRGB 93.2% 99.4%
Охват Adobe RGB 60.3% 63.4%
Охват DCI-P3 - 75%
Время отклика 35 мс 35 мс
Максимальная яркость
Surface Pro 7
400 нит
Surface Laptop 3 15
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 0 Вт 60 Вт
Вес зарядного устройства 281 грамм 287 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 3.4 ГГц 3.7 ГГц
Ядер 2 4
Потоков 4 8
L3-кэш 4 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics G1 Intel Iris Plus Graphics G7
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Скорость памяти 1.87 Гбит/с 3.73 Гбит/с
Шейдерные блоки 256 512
Блоки текстурирования (TMUs) 32 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 4 8

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x2 ГБ 2x4 ГБ
Частота 1866 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x1.6W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 78.3 дБ 79.8 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм 1.5 мм
Тачпад
Размер - 11.5 x 7.6 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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