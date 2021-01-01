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Microsoft Surface Pro 7 против Laptop Go

Microsoft Surface Pro 7
VS
Microsoft Surface Laptop Go
Microsoft Surface Pro 7
Microsoft Surface Laptop Go
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Intel Core i5 1035G1
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Pro 7 и Laptop Go от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 7
  • Легче – весит на 340 граммов меньше (0.77 и 1.11 кг)
  • Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (45 и 39 Вт*ч)
  • Имеет на 79% более четкий дисплей – 267 против 149 точек на дюйм (PPI)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Go
  • На 46% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 1371 vs 937 баллов
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Pro 7
vs
Surface Laptop Go

Корпус

Вес 0.77 кг 1.11 кг
Ширина 292 мм 278.1 мм
Высота 201 мм 205.7 мм
Толщина 8.5 мм 15.6 мм
Площадь 587 см2 572 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.7% ~80%
Боковые рамки 16.1 мм 8 мм
Цвета Черный, Серебристый Серебристый, Золотистый, Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 175° 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров - 1
Уровень шума - 44.2 дБ

Дисплей

Диагональ 12.3 дюймов 12.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 267 точек на дюйм 149 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 3:2
Разрешение 2736 x 1824 пикселей 1536 x 1024 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1001:1 1222:1
Цветовой охват sRGB 93.2% 94.4%
Охват Adobe RGB 60.3% 60.2%
Время отклика 35 мс 35 мс
Максимальная яркость
Surface Pro 7 +33%
400 нит
Surface Laptop Go
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:10 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 0 Вт 39 Вт
Вес зарядного устройства 281 грамм 218 граммов

Звук

Аудиочип Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x1.6W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 78.3 дБ 81.5 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев - Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм -
Тачпад
Размер - 10.0 x 6.6 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц 1.0 ГГц
Частота в режиме Boost 3.4 ГГц 3.6 ГГц
Ядер 2 4
Потоков 4 8
L3-кэш 4 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics G1 Intel UHD Graphics G1
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
Объем видеопамяти 0 ГБ 0 ГБ
Тип памяти System Shared System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц) 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 256 256
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение 5120x3200 - 60 Гц 5120x3200 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x2 ГБ 2x2 ГБ
Частота 1866 МГц 1866 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) -
Каналы 1x128 ГБ 1x64 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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