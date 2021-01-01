Microsoft Surface Pro 7 против Laptop SE
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
100
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 7
- На 203% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 2352 vs 776 баллов
- Легче – весит на 340 граммов меньше (0.77 и 1.11 кг)
- Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- Имеет на 98% более четкий дисплей – 267 против 135 точек на дюйм (PPI)
- Сенсорный экран
- Есть подсветка клавиатуры
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop SE
- Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (548 и 587 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|0.77 кг
|1.11 кг
|Размеры
|292 x 201 x 8.5 мм
|283.7 x 193 x 17.85 мм
|Площадь
|587 см2
|548 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~76.7%
|~67.8%
|Боковые рамки
|16.1 мм
|13.4 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый
|Белый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|175°
|135°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Пассивное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|-
|1
Дисплей
|Диагональ
|12.3 дюймов
|11.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|TFT VA
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|267 точек на дюйм
|135 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|16:9
|Разрешение
|2736 x 1824 пикселей
|1366 x 768 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|-
|Контрастность
|1001:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|93.2%
|-
|Охват Adobe RGB
|60.3%
|-
|Время отклика
|35 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|-
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|0 Вт
|40 Вт
|Вес зарядного устройства
|281 грамм
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.2 ГГц
|1.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|3.4 ГГц
|-
|Ядер
|2
|2
|Потоков
|4
|2
|L3-кэш
|4 МБ
|-
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics G1
|Intel UHD Graphics 600
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Surface Pro 7 +116%
1011
Geekbench 5 (многоядерный)
Surface Pro 7 +136%
2054
Cinebench R23 (одноядерный)
Surface Pro 7 +131%
1045
Cinebench R23 (многоядерный)
Surface Pro 7 +203%
2352
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|5 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|200 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|750 МГц
|FLOPS
|-
|0.14 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|DDR4
|Скорость памяти
|1.87 Гбит/с
|0 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|256
|96
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x2 ГБ
|1x4 ГБ
|Частота
|1866 МГц
|-
|Тип
|LPDDR4X
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|-
|Всего слотов
|2
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|-
|Тип
|SSD (M2)
|-
|Каналы
|1x128 ГБ
|1x64 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|1
|-
|NVMe
|Да
|Нет
Звук
|Аудиочип
|Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x1.6W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|78.3 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|1
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v5
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.2
|1x USB 3.0
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.0
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|Нет
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Нет
|Длина хода клавиш
|1.3 мм
|-
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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