Microsoft Surface Pro 8 против Apple MacBook Air (Intel, 2020)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 8
- Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
- На 211% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4682 vs 1506 баллов
- Существенно легче – весит на 410 граммов меньше (0.88 и 1.29 кг)
- Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Сенсорный экран
- Имеет на 17% более четкий дисплей – 266 против 227 точек на дюйм (PPI)
- Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (597 и 646 см2)
- На 13% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 400 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|0.88 кг
|1.29 кг
|Ширина
|287 мм
|304.1 мм
|Высота
|208 мм
|212.4 мм
|Толщина
|9.3 мм
|16.1 мм
|Площадь
|597 см2
|646 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~84.3%
|~79.4%
|Боковые рамки
|6.2 мм
|8.8 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый
|Серебристый, Золотистый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|140°
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
|Скорость куллера
|-
|8100 об/мин
|Уровень шума
|-
|45.8 дБ
Дисплей
|Диагональ
|13 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|266 точек на дюйм
|227 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|16:10
|Разрешение
|2880 x 1920 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|1000:1
|1300:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|98.3%
|Охват Adobe RGB
|-
|64.2%
|Время отклика
|-
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.4 В
|Время полной зарядки
|-
|2:50 ч.
|Тип аккумулятора
|-
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|0 Вт
|30 Вт
|Длина кабеля
|-
|2 метра
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|1.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|3.2 ГГц
|Ядер
|4
|2
|Потоков
|8
|4
|L3-кэш
|8 МБ
|4 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Intel Iris Plus Graphics G4
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Surface Pro 8 +18%
1227
Geekbench 5 (многоядерный)
Surface Pro 8 +94%
4145
Cinebench R23 (одноядерный)
Surface Pro 8 +41%
1282
Cinebench R23 (многоядерный)
Surface Pro 8 +211%
4682
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|-
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|3.73 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|640
|384
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|3733 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|1
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|-
|75.8 дБ
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v5
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|-
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 3.1
|USB-A
|Нет
|Нет
|HDMI
|Нет
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Механическая
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1 мм
|Размер
|-
|12.1 x 8.1 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Нет
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