Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1185G7 - Intel Core i5 8257U Intel Core i5 8279U Intel Core i7 8557U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Pro 8 Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Существенно легче – весит на 490 граммов меньше (0.88 и 1.37 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 41-56% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

На 21% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4682 vs 3876 баллов

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

Имеет на 17% более четкий дисплей – 266 против 227 точек на дюйм (PPI)

Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (597 и 646 см2) Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (2019) Комплектуется на 6.5 Вт*ч большей батареей (58 и 51.5 Вт*ч)

На 11% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 450 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.88 кг 1.37 кг Размеры 287 x 208 x 9.3 мм 304.1 x 212.4 x 14.9 мм Площадь 597 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.3% ~79.4% Боковые рамки 6.2 мм 8.8 мм Цвета Черный, Серебристый Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 1 2 Скорость куллера - 6000 об/мин Уровень шума - 41.8 дБ

Дисплей 2880 x 1920 2560 x 1600 Диагональ 13 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 266 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2880 x 1920 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1000:1 1524:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.9% Охват Adobe RGB - 78.4% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Surface Pro 8 450 нит MacBook Pro 13 (2019) +11% 500 нит

Батарея Ёмкость 51.5 Вт*ч 58 Вт*ч Напряжение - 12.96 В Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа Мощность зарядки 0 Вт 61 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства - 275 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Plus Graphics 645 TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 14 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1050 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 0.81 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR3 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 2.13 Гбит/с Шейдерные блоки 640 384 Блоки текстурирования (TMUs) 40 48 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 6 Производительность GPU Surface Pro 8 +74% 1.41 терафлопс MacBook Pro 13 (2019) 0.81 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 2133 МГц Тип LPDDR4X LPDDR3 Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 79.7 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5.1 v4.2 Сканер отпечатков пальцев - Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.1 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 0.7 мм Тачпад Размер - 13.4 x 8.1 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.