Microsoft Surface Pro 8 против Apple MacBook Pro 16 (2019)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 8
- Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
- Существенно легче – весит на 1160 граммов меньше (0.88 и 2.04 кг)
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Сенсорный экран
- Значительно компактнее – имеет на 32% меньшую площадь корпуса (597 и 880 см2)
- Имеет на 18% более четкий дисплей – 266 против 226 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2019)
- Видеокарта показывает в среднем на 70-95% больше FPS в играх
- Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Комплектуется на 48.5 Вт*ч большей батареей (100 и 51.5 Вт*ч)
- На 50% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7044 vs 4682 баллов
- На 11% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 450 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|0.88 кг
|2.04 кг
|Размеры
|287 x 208 x 9.3 мм
|357.9 x 245.9 x 16.2 мм
|Площадь
|597 см2
|880 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~84.3%
|~84.3%
|Боковые рамки
|6.2 мм
|6.6 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый
|Серебристый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|135°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Скорость куллера
|-
|5616 об/мин
|Уровень шума
|-
|46.1 дБ
Дисплей
|Диагональ
|13 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|266 точек на дюйм
|226 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|16:10
|Разрешение
|2880 x 1920 пикселей
|3072 x 1920 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|1000:1
|1331:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Охват Adobe RGB
|-
|88.8%
|Охват DCI-P3
|-
|99.4%
|Время отклика
|-
|43 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|1:30 ч.
|Тип аккумулятора
|-
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|0 Вт
|96 Вт
|Длина кабеля
|-
|2 метра
|Вес зарядного устройства
|-
|359 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|4
|6
|Потоков
|8
|12
|L3-кэш
|8 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Surface Pro 8 +14%
1226
Geekbench 5 (многоядерный)
4090
5356
Cinebench R23 (одноядерный)
Surface Pro 8 +16%
1282
Cinebench R23 (многоядерный)
4682
7044
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|50 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1000 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1250 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|3.2 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|128 бит
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|1280
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|80
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|32
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|2666 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|-
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|1
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|4.2
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|-
|82.3 дБ
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v5
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|-
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|Нет
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|4x USB 3.1
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 3
|HDMI
|Нет
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Механическая
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1 мм
|Размер
|-
|15.5 x 9.9 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1