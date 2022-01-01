Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2880 x 1920 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1185G7 - AMD Ryzen 7 5800HS AMD Ryzen 9 5900HS Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 24GB 32GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Pro 8 Существенно легче – весит на 720 граммов меньше (0.88 и 1.6 кг)

Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Имеет на 69% более четкий дисплей – 266 против 157 точек на дюйм (PPI)

На 41% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 320 нит

Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (597 и 713 см2) Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 135-185% больше FPS в играх

На 126% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10592 vs 4682 баллов

Комплектуется на 24.5 Вт*ч большей батареей (76 и 51.5 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.88 кг 1.6 кг Размеры 287 x 208 x 9.3 мм 324 x 220 x 19.9 мм Площадь 597 см2 713 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.3% ~75.8% Боковые рамки 6.2 мм 7.1 мм Цвета Черный, Серебристый Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 145° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума - 52.7 дБ

Дисплей 2880 x 1920 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 13 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 144 Гц Плотность пикселей 266 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 2880 x 1920 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 1000:1 845:1 Цветовой охват sRGB 100% 92.4% Охват Adobe RGB - 67.7% Охват DCI-P3 - 68.1% Время отклика - 31 мс Максимальная яркость Surface Pro 8 +41% 450 нит ROG Zephyrus G14 GA401 320 нит

Батарея Ёмкость 51.5 Вт*ч 76 Вт*ч Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 0 Вт 180 Вт Вес зарядного устройства - 545 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP 15 Вт 50 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц 1455 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1590 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 4.884 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 192 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 640 1536 Блоки текстурирования (TMUs) 40 96 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 48 Производительность GPU Surface Pro 8 1.41 терафлопс ROG Zephyrus G14 GA401 +246% 4.884 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 24GB 32GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 77.2 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев - Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана - Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 - Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 10.4 x 6.0 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.