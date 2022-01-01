Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1185G7 AMD Ryzen 9 6900HS Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Pro 8 Существенно легче – весит на 770 граммов меньше (0.88 и 1.65 кг)

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (597 и 708 см 2 )

) Имеет на 23% более четкий дисплей – 266 против 216 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 390-532% больше FPS в играх

На 183% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13242 vs 4682 баллов

Комплектуется на 24.5 Вт*ч большей батареей (76 и 51.5 Вт*ч)

На 11% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 450 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.88 кг 1.65 кг Размеры 287 x 208 x 9.3 мм 312 x 227 x 18.5 мм Площадь 597 см2 708 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.3% ~80.2% Боковые рамки 6.2 мм 5.3 мм Цвета Черный, Серебристый Белый, Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Да Количество куллеров 1 2 Уровень шума - 45 дБ

Дисплей 2880 x 1920 2560 x 1600 Диагональ 13 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 120 Гц Плотность пикселей 266 точек на дюйм 216 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2880 x 1920 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 1000:1 1000:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.9% Охват Adobe RGB - 85.5% Охват DCI-P3 - 97.4% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость Surface Pro 8 450 нит ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +11% 500 нит

Батарея Ёмкость 51.5 Вт*ч 76 Вт*ч Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 0 Вт 100 / 240 Вт Вес зарядного устройства - 565 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB TGP 15 Вт - Nvidia Optimus - MUX Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 1700 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 2000 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 11.4 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~14 Гбит/с Шейдерные блоки 640 1792 Блоки текстурирования (TMUs) 40 112 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 64 Производительность GPU Surface Pro 8 1.41 терафлопс ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +709% 11.4 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 24GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 4800 МГц Тип LPDDR4X DDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC285 Формат звука 2.0 4.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 80 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев - Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 13.0 x 7.6 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.