Microsoft Surface Pro 8 против Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 8
- Существенно легче – весит на 770 граммов меньше (0.88 и 1.65 кг)
- Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Сенсорный экран
- Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (597 и 708 см2)
- Имеет на 23% более четкий дисплей – 266 против 216 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 390-532% больше FPS в играх
- На 183% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13242 vs 4682 баллов
- Комплектуется на 24.5 Вт*ч большей батареей (76 и 51.5 Вт*ч)
- На 11% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 450 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|0.88 кг
|1.65 кг
|Размеры
|287 x 208 x 9.3 мм
|312 x 227 x 18.5 мм
|Площадь
|597 см2
|708 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~84.3%
|~80.2%
|Боковые рамки
|6.2 мм
|5.3 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый
|Белый, Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Да
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|-
|45 дБ
Дисплей
|Диагональ
|13 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Плотность пикселей
|266 точек на дюйм
|216 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|16:10
|Разрешение
|2880 x 1920 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Матовый
|Контрастность
|1000:1
|1000:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|99.9%
|Охват Adobe RGB
|-
|85.5%
|Охват DCI-P3
|-
|97.4%
|Время отклика
|-
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|-
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|0 Вт
|100 / 240 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|565 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.9 ГГц
|Ядер
|4
|8
|Потоков
|8
|16
|L3-кэш
|8 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|AMD Radeon 680M
|Техпроцесс
|10 нм
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1226
1621
Geekbench 5 (многоядерный)
4090
9738
Cinebench R23 (одноядерный)
1282
1625
Cinebench R23 (многоядерный)
4682
13242
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|-
|Nvidia Optimus
|-
|MUX
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1700 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|2000 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|11.4 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|128 бит
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|~14 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|1792
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|112
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|64
Производительность GPU
1.41 терафлопс
11.4 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|4800 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|DDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|1x1024 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC285
|Формат звука
|2.0
|4.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|-
|80 дБ
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5.1
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|-
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|Нет
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Механическая
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|-
|13.0 x 7.6 см
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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