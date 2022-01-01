Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2880 x 1920 - 1920 x 1200 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1185G7 - Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11900H Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 24GB 32GB 48GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Pro 8 Существенно легче – весит на 1020 граммов меньше (0.88 и 1.9 кг)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

Имеет на 87% более четкий дисплей – 266 против 142 точек на дюйм (PPI)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Значительно компактнее – имеет на 31% меньшую площадь корпуса (597 и 863 см2) Причины выбрать Asus ROG Zephyrus M16 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 265-362% больше FPS в играх

Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц

На 156% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11968 vs 4682 баллов

Комплектуется на 38.5 Вт*ч большей батареей (90 и 51.5 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD

На 11% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 450 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.88 кг 1.9 кг Размеры 287 x 208 x 9.3 мм 355 x 243 x 19.9 мм Площадь 597 см2 863 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.3% ~86% Боковые рамки 6.2 мм 5.2 мм Цвета Черный, Серебристый Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума - 56 дБ

Дисплей 2880 x 1920 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 13 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 144 Гц Плотность пикселей 266 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2880 x 1920 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 1000:1 - Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB - 75.3% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость Surface Pro 8 450 нит ROG Zephyrus M16 +11% 500 нит

Батарея Ёмкость 51.5 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 0 Вт 140 / 240 / 280 Вт Вес зарядного устройства - 550 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB TGP 15 Вт 60-75 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 1350 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1598 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 8.2 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 640 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 40 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 48 Производительность GPU Surface Pro 8 1.41 терафлопс ROG Zephyrus M16 +482% 8.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 24GB 32GB 48GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 48 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W 2x2W, 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 80 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев - Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.