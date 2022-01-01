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Microsoft Surface Pro 8 против Asus ROG Zephyrus M16

58 из 100
Microsoft Surface Pro 8
VS
66 из 100
Asus ROG Zephyrus M16
Microsoft Surface Pro 8
Asus ROG Zephyrus M16
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Экран 2880 x 1920
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Pro 8 и Asus ROG Zephyrus M16 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 8
  • Существенно легче – весит на 1020 граммов меньше (0.88 и 1.9 кг)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 87% более четкий дисплей – 266 против 142 точек на дюйм (PPI)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Значительно компактнее – имеет на 31% меньшую площадь корпуса (597 и 863 см2)
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus M16
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 265-362% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
  • На 156% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11968 vs 4682 баллов
  • Комплектуется на 38.5 Вт*ч большей батареей (90 и 51.5 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD
  • На 11% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 450 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Pro 8
vs
ROG Zephyrus M16

Корпус

Вес 0.88 кг 1.9 кг
Размеры 287 x 208 x 9.3 мм 355 x 243 x 19.9 мм
Площадь 597 см2 863 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.3% ~86%
Боковые рамки 6.2 мм 5.2 мм
Цвета Черный, Серебристый Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума - 56 дБ

Дисплей

Диагональ 13 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 266 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 2880 x 1920 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 -
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB - 75.3%
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость
Surface Pro 8
450 нит
ROG Zephyrus M16 +11%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 0 Вт 140 / 240 / 280 Вт
Вес зарядного устройства - 550 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Surface Pro 8
4682
ROG Zephyrus M16 +156%
11968

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 60-75 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1350 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1598 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 8.2 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 40 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 48
Производительность GPU
Surface Pro 8
1.41 терафлопс
ROG Zephyrus M16 +482%
8.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 48 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W 2x2W, 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 80 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев - Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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