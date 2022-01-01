Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1185G7 - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Pro 8 Выше частота обновление экрана: 120 против 90 Гц

Существенно легче – весит на 570 граммов меньше (0.88 и 1.45 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (597 и 716 см2) Причины выбрать Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 140-191% больше FPS в играх

Комплектуется на 11.5 Вт*ч большей батареей (63 и 51.5 Вт*ч)

На 13% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5303 vs 4682 баллов

На 33% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 450 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.88 кг 1.45 кг Размеры 287 x 208 x 9.3 мм 317.4 x 225.5 x 17.9 мм Площадь 597 см2 716 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.3% ~79.4% Боковые рамки 6.2 мм 7.9 мм Цвета Черный, Серебристый Черный, Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 1 2

Дисплей 2880 x 1920 2880 x 1800 Диагональ 13 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 120 Гц 90 Гц Плотность пикселей 266 точек на дюйм 243 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2880 x 1920 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1000:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 100% - Охват DCI-P3 - 100% Время отклика - 1 мс Максимальная яркость Surface Pro 8 450 нит Vivobook Pro 14X OLED (N7400) +33% 600 нит

Батарея Ёмкость 51.5 Вт*ч 63 Вт*ч Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 0 Вт 65 / 120 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 15 Вт 35-40 Вт Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 938 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1223 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 5.01 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерных блоков 640 2048 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Surface Pro 8 1.41 терафлопс Vivobook Pro 14X OLED (N7400) +255% 5.01 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев - Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.3 мм Тачпад Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.