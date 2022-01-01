Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2880 x 1920 - 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1185G7 - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Pro 8 Выше частота обновление экрана: 120 против 90 Гц

Существенно легче – весит на 510 граммов меньше (0.88 и 1.39 кг)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (597 и 692 см2) Причины выбрать Asus Zenbook 14 OLED (UX3402) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 72% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8041 vs 4682 баллов

Комплектуется на 23.5 Вт*ч большей батареей (75 и 51.5 Вт*ч)

На 33% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 450 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.88 кг 1.39 кг Размеры 287 x 208 x 9.3 мм 313.6 x 220.6 x 16.9 мм Площадь 597 см2 692 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.3% ~82.2% Боковые рамки 6.2 мм 6.1 мм Цвета Черный, Серебристый Синий, Зеленый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 1 -

Дисплей 2880 x 1920 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) Диагональ 13 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 120 Гц 90 Гц Плотность пикселей 266 точек на дюйм 243 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2880 x 1920 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1000:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 100% - Охват DCI-P3 - 100% Время отклика - 1 мс Максимальная яркость Surface Pro 8 450 нит Zenbook 14 OLED (UX3402) +33% 600 нит

Батарея Ёмкость 51.5 Вт*ч 75 Вт*ч Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 0 Вт 65 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR5 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU Surface Pro 8 1.41 терафлопс Zenbook 14 OLED (UX3402) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 5200 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев - Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.