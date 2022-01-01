Главная > Сравнение ноутбуков > Surface Pro 8 или Zenbook S 13 OLED (UM5302) – что лучше выбрать?

Microsoft Surface Pro 8 против Asus Zenbook S 13 OLED (UM5302)

58 из 100
Microsoft Surface Pro 8
VS
63 из 100
Asus Zenbook S 13 OLED (UM5302)
Microsoft Surface Pro 8
Asus Zenbook S 13 OLED (UM5302)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Pro 8 и Asus Zenbook S 13 OLED (UM5302) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 8
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Немного легче – весит на 120 граммов меньше (0.88 и 1 кг)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Asus Zenbook S 13 OLED (UM5302)
  • На 100% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9379 vs 4682 баллов
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 15.5 Вт*ч большей батареей (67 и 51.5 Вт*ч)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 450 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Pro 8
vs
Zenbook S 13 OLED (UM5302)

Корпус

Вес 0.88 кг 1 кг
Размеры 287 x 208 x 9.3 мм 296.7 x 210.5 x 14.9 мм
Площадь 597 см2 625 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.3% ~82.1%
Боковые рамки 6.2 мм 5.1 мм
Цвета Черный, Серебристый Белый, Синий, Зеленый, Розовый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 41.7 дБ

Дисплей

Диагональ 13 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 266 точек на дюйм 255 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 2880 x 1920 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 16800:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB - 97.8%
Охват DCI-P3 - 99.8%
Время отклика - 1 мс
Максимальная яркость
Surface Pro 8
450 нит
Zenbook S 13 OLED (UM5302) +33%
600 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:05 ч.
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 0 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 222 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.9 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU AMD Radeon 660M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1900 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.46 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 384
Блоки текстурирования (TMUs) 40 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 16
Производительность GPU
Surface Pro 8
1.41 терафлопс
Zenbook S 13 OLED (UM5302) +4%
1.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 76.5 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев - Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Размер - 12.9 x 7.4 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Macbook Air (M1, 2020) или Surface Pro 8
2. MacBook Pro 14 (2021) или Surface Pro 8
3. XPS 13 Plus 9320 или Surface Pro 8
4. Latitude 9420 (2-in-1) или Surface Pro 8
5. XPS 13 9310 (2-in-1) или Surface Pro 8
6. MacBook Pro 14 (2021) или Zenbook S 13 OLED (UM5302)
7. ENVY 13 или Zenbook S 13 OLED (UM5302)
8. Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel) или Zenbook S 13 OLED (UM5302)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Asus Zenbook S 13 OLED (UM5302) и Microsoft Surface Pro 8 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры