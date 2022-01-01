Microsoft Surface Pro 8 против Dell Alienware x15 R2
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
100
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 8
- Существенно легче – весит на 1460 граммов меньше (0.88 и 2.34 кг)
- Более тонкие рамки – на 25% выше полезная площадь экрана
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Сенсорный экран
- Имеет на 89% более четкий дисплей – 266 против 141 точек на дюйм (PPI)
- Значительно компактнее – имеет на 40% меньшую площадь корпуса (597 и 997 см2)
- На 50% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 300 нит
Причины выбрать Dell Alienware x15 R2
- Видеокарта показывает в среднем на 476-649% больше FPS в играх
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц
- На 254% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16582 vs 4682 баллов
- Комплектуется на 35.5 Вт*ч большей батареей (87 и 51.5 Вт*ч)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|0.88 кг
|2.34 кг
|Размеры
|287 x 208 x 9.3 мм
|359.7 x 277.3 x 12.5-15.9 мм
|Площадь
|597 см2
|997 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~84.3%
|~67.3%
|Боковые рамки
|6.2 мм
|7.2 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый
|Белый
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
Дисплей
|Диагональ
|13 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|165 Гц
|Плотность пикселей
|266 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|16:9
|Разрешение
|2880 x 1920 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|-
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Матовый
|Контрастность
|1000:1
|1000:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Время отклика
|-
|19 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|-
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|0 Вт
|240 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|4
|14
|Потоков
|8
|20
|L3-кэш
|8 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1226
Alienware x15 R2 +45%
1777
Geekbench 5 (многоядерный)
4090
Alienware x15 R2 +206%
12522
Cinebench R23 (одноядерный)
1282
Alienware x15 R2 +37%
1756
Cinebench R23 (многоядерный)
4682
Alienware x15 R2 +254%
16582
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|125 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|Да, Advanced Optimus
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|8 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1467 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1778 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|13.6 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|192 бит
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|14 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|3840
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|120
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|48
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|5200 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3281
|Формат звука
|2.0
|2.2
|Мощность динамиков
|2x2W
|4x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5.1
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|-
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|Нет
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Механическая
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.5 мм
|Размер
|-
|10.5 x 6.0 см
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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