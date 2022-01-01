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Microsoft Surface Pro 8 против Dell Latitude 5430

58 из 100
Microsoft Surface Pro 8
VS
44 из 100
Dell Latitude 5430
Microsoft Surface Pro 8
Dell Latitude 5430
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2880 x 1920
Батарея 51.5 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Pro 8 и Dell Latitude 5430 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 8
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Существенно легче – весит на 480 граммов меньше (0.88 и 1.36 кг)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 10.5 Вт*ч большей батареей (51.5 и 41 Вт*ч)
  • Имеет на 138% более четкий дисплей – 266 против 112 точек на дюйм (PPI)
  • Сенсорный экран
  • На 105% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 220 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (597 и 681 см2)
Причины выбрать Dell Latitude 5430
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 18% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5544 vs 4682 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Pro 8
vs
Latitude 5430

Корпус

Вес 0.88 кг 1.36 кг
Размеры 287 x 208 x 9.3 мм 321.4 x 212 x 19.3 мм
Площадь 597 см2 681 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.3% ~79.3%
Боковые рамки 6.2 мм 5.8 мм
Цвета Черный, Серебристый Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 13 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 266 точек на дюйм 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 2880 x 1920 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 500:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика - 25 мс
Максимальная яркость
Surface Pro 8 +105%
450 нит
Latitude 5430
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.25 В
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 0 Вт 60 / 65 / 90 Вт
Вес зарядного устройства - 380 / 430 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 10 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Surface Pro 8
1238
Latitude 5430 +17%
1451
Geekbench 5 (многоядерный)
Surface Pro 8 +12%
4299
Latitude 5430
3824
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Surface Pro 8
4682
Latitude 5430 +18%
5544

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 45 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1400 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.43 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X DDR4
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 512
Блоки текстурирования (TMUs) 40 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 16
Производительность GPU
Surface Pro 8
1.41 терафлопс
Latitude 5430 +1%
1.43 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев - Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 11.5 x 6.7 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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