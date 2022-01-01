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Microsoft Surface Pro 8 против Dell Latitude 5531

58 из 100
Microsoft Surface Pro 8
VS
52 из 100
Dell Latitude 5531
Microsoft Surface Pro 8
Dell Latitude 5531
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2880 x 1920
Батарея 51.5 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Pro 8 и Dell Latitude 5531 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 8
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Существенно легче – весит на 910 граммов меньше (0.88 и 1.79 кг)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 166% более четкий дисплей – 266 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
  • На 105% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 220 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 29% меньшую площадь корпуса (597 и 835 см2)
Причины выбрать Dell Latitude 5531
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 165% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12430 vs 4682 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 51-69% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 12.5 Вт*ч большей батареей (64 и 51.5 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Pro 8
vs
Latitude 5531

Корпус

Вес 0.88 кг 1.79 кг
Размеры 287 x 208 x 9.3 мм 357.8 x 233.3 x 22.67 мм
Площадь 597 см2 835 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.3% ~80.4%
Боковые рамки 6.2 мм 6.2 мм
Цвета Черный, Серебристый Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 1 -

Дисплей

Диагональ 13 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 266 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 2880 x 1920 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 500:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика - 25 мс
Максимальная яркость
Surface Pro 8 +105%
450 нит
Latitude 5531
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 15.2 В
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 0 Вт 90 / 130 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 12
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Surface Pro 8
1238
Latitude 5531 +33%
1652
Geekbench 5 (многоядерный)
Surface Pro 8
4299
Latitude 5531 +142%
10415
Cinebench R23 (одноядерный)
Surface Pro 8
1282
Latitude 5531 +37%
1752
Cinebench R23 (многоядерный)
Surface Pro 8
4682
Latitude 5531 +165%
12430

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 1065 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1320 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 2.703 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 40 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 16
Производительность GPU
Surface Pro 8
1.41 терафлопс
Latitude 5531 +92%
2.703 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4266 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR4X DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев - Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 11.5 x 6.7 см
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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