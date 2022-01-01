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Microsoft Surface Pro 8 против Dell Latitude 7330

58 из 100
Microsoft Surface Pro 8
VS
51 из 100
Dell Latitude 7330
Microsoft Surface Pro 8
Dell Latitude 7330
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея 51.5 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Pro 8 и Dell Latitude 7330 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 8
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 10.5 Вт*ч большей батареей (51.5 и 41 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 60% более четкий дисплей – 266 против 166 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell Latitude 7330
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Pro 8
vs
Latitude 7330

Корпус

Вес 0.88 кг 0.96 кг
Размеры 287 x 208 x 9.3 мм 306.5 x 199.95 x 16.96 мм
Площадь 597 см2 613 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.3% ~79.6%
Боковые рамки 6.2 мм 6.1 мм
Цвета Черный, Серебристый Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 43 дБ

Дисплей

Диагональ 13 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 266 точек на дюйм 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 2880 x 1920 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision -
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 1484:1
Цветовой охват sRGB 100% 93.5%
Охват Adobe RGB - 68.2%
Охват DCI-P3 - 66.1%
Время отклика - 39 мс
Максимальная яркость
Surface Pro 8 +1%
450 нит
Latitude 7330
445 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:25 ч.
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 0 Вт 65 / 90 Вт
Вес зарядного устройства - 288 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 4 10
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Surface Pro 8
1238
Latitude 7330 +22%
1509
Geekbench 5 (многоядерный)
Surface Pro 8
4299
Latitude 7330 +35%
5816
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X DDR4
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20
Производительность GPU
Surface Pro 8
1.41 терафлопс
Latitude 7330
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев - Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 10.0 x 6.1 см
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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