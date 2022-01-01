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Microsoft Surface Pro 8 против Dell Latitude 9430

58 из 100
Microsoft Surface Pro 8
VS
55 из 100
Dell Latitude 9430
Microsoft Surface Pro 8
Dell Latitude 9430
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея 51.5 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Pro 8 и Dell Latitude 9430 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 8
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Существенно легче – весит на 390 граммов меньше (0.88 и 1.27 кг)
  • Комплектуется на 11.5 Вт*ч большей батареей (51.5 и 40 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 64% более четкий дисплей – 266 против 162 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (597 и 668 см2)
Причины выбрать Dell Latitude 9430
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 11% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 450 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Pro 8
vs
Latitude 9430

Корпус

Вес 0.88 кг 1.27 кг
Размеры 287 x 208 x 9.3 мм 310.59 x 215.18 x 8.42-13.9 мм
Площадь 597 см2 668 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.3% ~85%
Боковые рамки 6.2 мм 4.5 мм
Цвета Черный, Серебристый Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да -
Количество куллеров 1 -

Дисплей

Диагональ 13 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 266 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 2880 x 1920 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Максимальная яркость
Surface Pro 8
450 нит
Latitude 9430 +11%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 0 Вт 65 / 90 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 4 10
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Surface Pro 8
1226
Latitude 9430 +25%
1537
Geekbench 5 (многоядерный)
Surface Pro 8
4090
Latitude 9430 +27%
5192
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20
Производительность GPU
Surface Pro 8
1.41 терафлопс
Latitude 9430
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4266 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 4.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да -
Микрофонов 2 4

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев - Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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