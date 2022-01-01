Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2880 x 1920 - 1920 x 1200 3456 x 2160 3840 x 2400 Батарея 51.5 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1185G7 - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900HK Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Pro 8 Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Существенно легче – весит на 960 граммов меньше (0.88 и 1.84 кг)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

Имеет на 83% более четкий дисплей – 266 против 145 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (597 и 792 см2) Причины выбрать Dell XPS 15 9520 (2022) Видеокарта показывает в среднем на 140-191% больше FPS в играх

На 215% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14751 vs 4682 баллов

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 4.5 Вт*ч большей батареей (56 и 51.5 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

На 11% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 450 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.88 кг 1.84 кг Размеры 287 x 208 x 9.3 мм 344.4 x 230.1 x 18.5 мм Площадь 597 см2 792 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.3% ~89% Боковые рамки 6.2 мм 4.2 мм Цвета Черный, Серебристый Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да - Количество куллеров 1 2

Дисплей 2880 x 1920 1920 x 1200 3456 x 2160 3840 x 2400 Диагональ 13 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 266 точек на дюйм 145 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2880 x 1920 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision - Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 1000:1 1650:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Surface Pro 8 450 нит XPS 15 9520 (2022) +11% 500 нит

Батарея Ёмкость 51.5 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа Мощность зарядки 0 Вт 90 / 130 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 15 Вт 40 Вт Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 938 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1223 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 5.01 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 640 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 40 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 40 Производительность GPU Surface Pro 8 1.41 терафлопс XPS 15 9520 (2022) +255% 5.01 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 4266 МГц 4800 МГц Тип LPDDR4X DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3281 Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W 4x2W Dolby Atmos Да - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев - Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.