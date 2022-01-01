Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2880 x 1920 - 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 2560 x 1440 Батарея 51.5 Вт*ч - 60 Вт*ч 80 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1185G7 - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Radeon RX 6600M 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Pro 8 Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Существенно легче – весит на 1520 граммов меньше (0.88 и 2.4 кг)

Более тонкие рамки – на 18% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

Имеет на 89% более четкий дисплей – 266 против 141 точек на дюйм (PPI)

На 80% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 250 нит

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Значительно компактнее – имеет на 37% меньшую площадь корпуса (597 и 942 см2) Причины выбрать Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 223-304% больше FPS в играх

На 114% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10030 vs 4682 баллов

Комплектуется на 8.5 Вт*ч большей батареей (60 и 51.5 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.88 кг 2.4 кг Размеры 287 x 208 x 9.3 мм 363 x 259.6 x 23.5 мм Площадь 597 см2 942 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.3% ~71.2% Боковые рамки 6.2 мм 8.8 мм Цвета Черный, Серебристый Белый, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума - 53.5 дБ

Дисплей 2880 x 1920 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 2560 x 1440 Диагональ 13 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 266 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 2880 x 1920 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 1000:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Максимальная яркость Surface Pro 8 +80% 450 нит Legion 5 15" (2021, AMD) 250 нит

Батарея Ёмкость 51.5 Вт*ч 60 Вт*ч 80 Вт*ч Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Сзади Мощность зарядки 0 Вт 230 / 300 Вт Вес зарядного устройства - 1074 грамма

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Radeon RX 6600M 8GB TGP 15 Вт 95 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 1530 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1740 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 7.12 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 640 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 40 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 40 Производительность GPU Surface Pro 8 1.41 терафлопс Legion 5 15" (2021, AMD) +405% 7.12 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3306 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 81 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев - Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет 4x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.