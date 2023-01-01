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Microsoft Surface Pro 8 против Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)

56 из 100
Microsoft Surface Pro 8
VS
76 из 100
Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)
Microsoft Surface Pro 8
Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)
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Экран 2880 x 1920
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Pro 8 и Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 8
  • Существенно легче – весит на 1620 граммов меньше (0.88 и 2.5 кг)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 37% меньшую площадь корпуса (597 и 944 см2)
  • Имеет на 41% более четкий дисплей – 266 против 189 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)
  • Видеокарта показывает в среднем на 710-968% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 348% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 20986 vs 4682 баллов
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 48.4 Вт*ч большей батареей (99.9 и 51.5 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • На 11% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 450 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Pro 8
vs
Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)

Корпус

Вес 0.88 кг 2.5 кг
Размеры 287 x 208 x 9.3 мм 358.1 x 263.5 x 19.4 мм
Площадь 597 см2 944 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.3% ~78.7%
Боковые рамки 6.2 мм 6.8 мм
Цвета Черный, Серебристый Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Да
Количество куллеров 1 2
Уровень шума - 54.2 дБ

Дисплей

Диагональ 13 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 266 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 2880 x 1920 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 1243:1
Цветовой охват sRGB 100% 98.2%
Охват Adobe RGB - 70.8%
Охват DCI-P3 - 69.3%
Время отклика - 9 мс
Максимальная яркость
Surface Pro 8
450 нит
Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) +11%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:20 ч.
Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Сзади
Мощность зарядки 0 Вт 300 Вт
Вес зарядного устройства - 846 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.8 ГГц
Ядер 4 16 (8P + 8E)
Потоков 8 24
L3-кэш 8 МБ 25 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 150 Вт
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1100 МГц -
FLOPS 1.41 терафлопс 19.6 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 256 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~14 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 5632
Блоки текстурирования (TMUs) 40 176
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 80
Производительность GPU
Surface Pro 8
1.41 терафлопс
Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) +1290%
19.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4266 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR4X DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - 83 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев - Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 4x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Размер - 12.0 x 7.5 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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