Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2880 x 1920 - 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 2560 x 1600 (Mini LED) Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1185G7 - Intel Core i7 12800HX Intel Core i9 12900HX Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Pro 8 Существенно легче – весит на 1620 граммов меньше (0.88 и 2.5 кг)

Существенно легче – весит на 1620 граммов меньше (0.88 и 2.5 кг) Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана Сенсорный экран

Сенсорный экран Значительно компактнее – имеет на 37% меньшую площадь корпуса (597 и 944 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 37% меньшую площадь корпуса (597 и 944 см ) Имеет на 41% более четкий дисплей – 266 против 189 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) Видеокарта показывает в среднем на 710-968% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 710-968% больше FPS в играх Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 348% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 20986 vs 4682 баллов

На 348% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 20986 vs 4682 баллов Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц

Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Комплектуется на 48.4 Вт*ч большей батареей (99.9 и 51.5 Вт*ч)

Комплектуется на 48.4 Вт*ч большей батареей (99.9 и 51.5 Вт*ч) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD На 11% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 450 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.88 кг 2.5 кг Размеры 287 x 208 x 9.3 мм 358.1 x 263.5 x 19.4 мм Площадь 597 см2 944 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.3% ~78.7% Боковые рамки 6.2 мм 6.8 мм Цвета Черный, Серебристый Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Да Количество куллеров 1 2 Уровень шума - 54.2 дБ

Дисплей 2880 x 1920 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 2560 x 1600 (Mini LED) Диагональ 13 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 165 Гц Плотность пикселей 266 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2880 x 1920 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 1000:1 1243:1 Цветовой охват sRGB 100% 98.2% Охват Adobe RGB - 70.8% Охват DCI-P3 - 69.3% Время отклика - 9 мс Максимальная яркость Surface Pro 8 450 нит Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) +11% 500 нит

Батарея Ёмкость 51.5 Вт*ч 99.9 Вт*ч Время полной зарядки - 1:20 ч. Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Сзади Мощность зарядки 0 Вт 300 Вт Вес зарядного устройства - 846 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP 15 Вт 150 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц - Boost частота GPU 1100 МГц - FLOPS 1.41 терафлопс 19.6 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 256 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~14 Гбит/с Шейдерные блоки 640 5632 Блоки текстурирования (TMUs) 40 176 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 80 Производительность GPU Surface Pro 8 1.41 терафлопс Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) +1290% 19.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 4266 МГц 4800 МГц Тип LPDDR4X DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 83 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев - Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 4x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Размер - 12.0 x 7.5 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.