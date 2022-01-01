Главная > Сравнение ноутбуков > Surface Pro 8 или ThinkPad T14 Gen 2 (AMD) – что лучше выбрать?

Microsoft Surface Pro 8 против Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (AMD)

58 из 100
Microsoft Surface Pro 8
VS
53 из 100
Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (AMD)
Microsoft Surface Pro 8
Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (AMD)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2880 x 1920
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Pro 8 и Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 8
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Более тонкие рамки – на 192% выше полезная площадь экрана
  • Существенно легче – весит на 590 граммов меньше (0.88 и 1.47 кг)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Имеет на 69% более четкий дисплей – 266 против 157 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (597 и 747 см2)
Причины выбрать Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (AMD)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD
  • На 11% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 450 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Pro 8
vs
ThinkPad T14 Gen 2 (AMD)

Корпус

Вес 0.88 кг 1.47 кг
Размеры 287 x 208 x 9.3 мм 329 x 227 x 17.9 мм
Площадь 597 см2 747 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.3% ~28.9%
Боковые рамки 6.2 мм 133.7 мм
Цвета Черный, Серебристый Черный, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 1 -

Дисплей

Диагональ 13 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 266 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:91
Разрешение 2880 x 1920 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 1200:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Максимальная яркость
Surface Pro 8
450 нит
ThinkPad T14 Gen 2 (AMD) +11%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 0 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon RX Vega 6
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1500 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс -
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X DDR4
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 384
Блоки текстурирования (TMUs) 40 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 8
Производительность GPU
Surface Pro 8
1.41 терафлопс
ThinkPad T14 Gen 2 (AMD)
н/д

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
Макс. количество памяти - 48 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3287
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев - Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Apple Macbook Air (M1, 2020) или Microsoft Surface Pro 8
2. Apple MacBook Pro 14 (2021) или Microsoft Surface Pro 8
3. Dell XPS 13 Plus 9320 или Microsoft Surface Pro 8
4. Dell Latitude 9420 (2-in-1) или Microsoft Surface Pro 8
5. Microsoft Surface Pro 7 Plus или Microsoft Surface Pro 8
6. Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel) или Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (AMD)
7. ASUS ZenBook 13 OLED UM325 или Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (AMD)
8. Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 (Intel) или Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (AMD)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (AMD) и Microsoft Surface Pro 8 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры