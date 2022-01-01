Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2880 x 1920 - 2560 x 1600 3840 x 2400 (Non-Touch) 3840 x 2400 (Touch) Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1185G7 - Intel Core i7 11800H Intel Core i7 11850H Intel Core i9 11950H Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Pro 8 Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Существенно легче – весит на 930 граммов меньше (0.88 и 1.81 кг)

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

Значительно компактнее – имеет на 35% меньшую площадь корпуса (597 и 912 см 2 )

) Имеет на 41% более четкий дисплей – 266 против 189 точек на дюйм (PPI)

На 13% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 400 нит Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 152-207% больше FPS в играх

На 169% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12617 vs 4682 баллов

Комплектуется на 38.5 Вт*ч большей батареей (90 и 51.5 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.88 кг 1.81 кг Размеры 287 x 208 x 9.3 мм 359.5 x 253.8 x 17.7 мм Площадь 597 см2 912 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.3% ~81.4% Боковые рамки 6.2 мм 7.4 мм Цвета Черный, Серебристый Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Да Количество куллеров 1 2 Уровень шума - 52.4 дБ

Дисплей 2880 x 1920 2560 x 1600 3840 x 2400 (Non-Touch) 3840 x 2400 (Touch) Диагональ 13 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 266 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2880 x 1920 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 1000:1 1200:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Максимальная яркость Surface Pro 8 +13% 450 нит ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel) 400 нит

Батарея Ёмкость 51.5 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 0 Вт 135 / 170 / 230 Вт Вес зарядного устройства - 534 / 882 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB TGP 15 Вт 35 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 735 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1035 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 5.3 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 640 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 40 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 48 Производительность GPU Surface Pro 8 1.41 терафлопс ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel) +276% 5.3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3306 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 76.3 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев - Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Размер - 11.5 x 6.5 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.